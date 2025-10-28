Solapur News: महाविकास आघाडी एकजुटीने निवडणुकांना सामोरे जाणार; करकंब येथील बैठकीत निर्धार; मुंबईतील मनसेच्या मोर्चाबाबतही चर्चा

करकंब : येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महाविकास आघाडीतील सर्व घटक पक्षांना सोबत घेऊन एकजुटीने लढण्याचा निर्धार आज (रविवारी) करकंब येथे झालेल्या महाविकास आघाडीच्या विचार विनिमय बैठकीत करण्यात आला..Solapur News: जुळे सोलापुरातील नाट्यगृहाची मागणी २० वर्षांपासून प्रलंबितच; रसिकांची गैरसोय; महापालिकेकडून टाकली जाताहेत केवळ आरक्षणे.येथील हॉटेल ग्रँड रेसिडेन्सी येथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मनसे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या पुढाकाराने काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरद पवार गट), शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि मनसे यांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. यावेळी आमदार अभिजित पाटील, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष वसंत देशमुख, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सातलिंग शेटगार, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे जिल्हाप्रमुख संभाजी शिंदे, अनिल सावंत, सुनंजय पवार यांच्यासह महाविकास आघाडीतील सर्व घटक पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते..या बैठकीमध्ये १ नोव्हेंबरला मुंबईमध्ये निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयावर काढण्यात येणाऱ्या मोर्चाच्या नियोजनाबाबत चर्चा झाली. याशिवाय आगामी नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या संदर्भात सखोल चर्चा करण्यात आली..याप्रसंगी महाविकास आघाडीतील प्रमुख नेतेमंडळींनी पदाधिकाऱ्यांच्या सूचना जाणून घेऊन त्यांच्याशी संवाद साधला. आगामी निवडणुकीत कोणतेही मतभेद न ठेवता सर्वांना सोबत घेऊन महाविकास आघाडीकडून जो उमेदवार दिला जाईल, त्यासाठी एकजुटीने निवडणुका लढवण्याचा निर्धार केला..Barshi Crime: 'श्रीपतपिंपरीमध्ये भरदिवसा घरफोडी'; सहा तोळ्यांच्या दागिन्यांसह १६ हजार लंपास.पंढरपूर नगरपरिषदेसाठी एकच उमेदवारपंढरपूर नगरपालिका निवडणुकीत नगराध्यक्षपदासाठी सर्वानुमते एकच उमेदवार देण्यात येणार आहे. त्यादृष्टीने चर्चा चालू असल्याचे आमदार अभिजित पाटील यांनी सांगितले. दिलीप धोत्रे यांनी पंढरपूर नगरपरिषदेच्या मतदार यादीतही ग्रामीण भागातील मतदारांची नावे घुसडल्याचा आरोप केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.