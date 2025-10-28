सोलापूर

Solapur News: महाविकास आघाडी एकजुटीने निवडणुकांना सामोरे जाणार; करकंब येथील बैठकीत निर्धार; मुंबईतील मनसेच्या मोर्चाबाबतही चर्चा

MVA Shows Unity Ahead of Elections: महाविकास आघाडीतील प्रमुख नेतेमंडळींनी पदाधिकाऱ्यांच्या सूचना जाणून घेऊन त्यांच्याशी संवाद साधला. आगामी निवडणुकीत कोणतेही मतभेद न ठेवता सर्वांना सोबत घेऊन महाविकास आघाडीकडून जो उमेदवार दिला जाईल, त्यासाठी एकजुटीने निवडणुका लढवण्याचा निर्धार केला.
Leaders of Maha Vikas Aghadi during the Karakamb meeting, reaffirming unity and discussing strategies for upcoming elections.

करकंब : येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महाविकास आघाडीतील सर्व घटक पक्षांना सोबत घेऊन एकजुटीने लढण्याचा निर्धार आज (रविवारी) करकंब येथे झालेल्या महाविकास आघाडीच्या विचार विनिमय बैठकीत करण्यात आला.

