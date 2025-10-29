सोलापूर

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय! 'सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव रेल्वे मार्गासाठी १६४७ कोटी मंजूर'; राज्य सरकार देणार ५० टक्के हिस्सा

Big Boost to Rail Infrastructure: निर्णयामुळे महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी तुळजाभवानी देवीचे शक्तिपीठ रेल्वेच्या राष्ट्रीय नकाशावर येणार आहे. यातून धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळणार आहे. राज्य शासनाने मंजूर केलेला प्रस्ताव आता केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येईल.
Big Boost to Rail Infrastructure: ₹1,647 Crore Sanctioned for Solapur–Tuljapur–Dharashiv Route

Big Boost to Rail Infrastructure: ₹1,647 Crore Sanctioned for Solapur–Tuljapur–Dharashiv Route

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गाच्या सुधारित ३ हजार २९४ कोटींच्या खर्चास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच यातील राज्य सरकारच्या ५० टक्के हिश्श्यानुसार १६४७ कोटी रुपयांचा निधी देण्यासही यावेळी मान्यता देण्यात आली. यामुळे गेल्या पाच वर्षांपासून कागदावर असलेल्या या रेल्वे प्रकल्पाला गती मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
railway
Tuljapur
district
Cabinet Meeting
Railway Government
Maharashtra Cabinet Minister
Solapur
cabinet

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com