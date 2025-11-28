State-level committee approves ₹4,000 per ton subsidy for onion storage chawls, bringing relief to Maharashtra’s farmers.

Sakal

सोलापूर

शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी ! 'कांदा चाळीसाठी प्रतिटन चार हजारांचे अनुदान' ; राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीचा माेठा निर्णय..

farmer relief Maharashtra: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे! कांदा चाळ बांधणीसाठी प्रतिटन चार हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीने घेतला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून कांदा साठवणुकीतील अडचणी, खराब होणारा माल आणि त्यातून होणारे आर्थिक नुकसान यामुळे शेतकरी मोठ्या अडचणीत होते
सोलापूर : राज्यात राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत कांदा चाळ प्रकल्प उभारणी प्रकल्प २०२५-२६ मध्ये राबविण्यासाठी तीन हजार ६१५ लाख रकमेच्या कार्यक्रमास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सुधारित मापदंडानुसार कांदा चाळ उभारणीसाठी प्रतिटन चार हजारांचे अनुदान मिळणार आहे. राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीने हा निर्णय घेतला आहे.

