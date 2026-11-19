सोलापूर : दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांमधील एक कोटींवर शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे ३० हजार कोटींची मदत मागितली आहे. केंद्राची मदत येण्यापूर्वी दुष्काळाने बाधित शेतकऱ्यांना पीकविम्याची रक्कम मिळणार आहे. मूग व उडीद पिकांचा विमा १ डिसेंबरपासून, तर सोयाबीन पिकांचा विमा १५ ते २० डिसेंबरपासून वितरित होणार असल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.पावसाअभावी यंदाचा खरीप पूर्णतः वाया गेला. राज्य शासनाने दुष्काळात नुकसान झालेल्या क्षेत्राचे पंचनामे केले. त्यावेळी जिरायती, बागायती व फळपिकांच्या लागवडीखालील एकूण १४१ लाख ५३ हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचे समोर आले. तत्पूर्वी, राज्यातील ८१ लाख शेतकऱ्यांनी ६०० कोटींचा हिस्सा भरून पीकविमा उतरविला होता. आता केंद्र शासनाचाही हिस्सा विमा कंपनीला वितरित झाला आहे. राज्य सरकारने १९० कोटी रुपये दिले असून, राज्याच्या हिश्श्यातील उर्वरित १३९ कोटी रुपयांची मागणी कृषी विभागाने वित्त विभागाला कळवली आहे. .यंदा राज्याच्या कृषी विभागाने १२०० कोटी रुपयांच्या (प्रिमियम) माध्यमातून ३० हजार कोटींचा विमा उतरविला आहे. राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तेवढी विमा संरक्षित रक्कम मिळणार आहे. पहिल्यांदा मूग व उडीद या पिकांची विमा संरक्षित रक्कम मिळणार आहे. त्यानंतर सोयाबीन व मका, ज्वारी, बाजरी पिकांचा विमा मिळेल. सर्वांत शेवटी तूर व कापूस पिकांची विमा संरक्षित रक्कम शेतकऱ्यांना वितरित होईल, असेही कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले..दुष्काळामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात सर्वतोपरी मदत केली जाणार आहे. केंद्राकडून काही दिवसांत मदत अपेक्षित आहे. कर्जमाफीसाठीही पैसे कमी पडणार नाहीत. पीकविम्याचीही रक्कम वेळेत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल.- दत्तात्रय भरणे, कृषिमंत्री.पीकविम्याची सद्य:स्थितीविमा संरक्षित क्षेत्र५३ लाख हेक्टरपीकविमा उतरविलेले शेतकरी८१ लाखशेतकरी अन् सरकारचा हिस्सा१२०० कोटीपीकविमा संरक्षित रक्कम३०,००० कोटी.MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...केंद्राने ५००० कोटी दिले, पण...केंद्र शासनाने महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी पाच हजार कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. परंतु, तो निधी दुष्काळ निवारणाच्या मदतीसाठी वापरला जाणार आहे. उर्वरित मोठी रक्कम प्राप्त झाल्यावर त्यात राज्याची मदत समाविष्ट करून बाधित शेतकऱ्यांना वितरित होईल, असेही सूत्रांनी सांगितले. त्यासाठी आणखी एक महिना लागू शकतो, असेही सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.