Dhairyashil Mohite Patil: दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर चारा-पाण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करा; धैर्यशील मोहिते-पाटील यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

-वसंत कांबळेलऊळ(सोलापूर) : राज्यातील अपुऱ्या व खंडित पावसामुळे दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून, आगामी काळात पशुधनासाठी चारा व पाण्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर शेती महामंडळ, वन विभाग तसेच प्रमुख देवस्थानांच्या ताब्यातील जमिनींवर तातडीने चारा पिकांची लागवड करावी, अशी मागणी माढा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात मोहिते-पाटील यांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत पशुधनाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. शेतकरी व पशुपालकांचे मोठ्या प्रमाणात अर्थकारण पशुधनावर अवलंबून असून, दुष्काळी परिस्थितीत जनावरे जगविणे हे मोठे आव्हान ठरते. त्यामुळे उपलब्ध शासकीय, निमशासकीय व देवस्थानच्या जमिनींची संयुक्त पाहणी करून त्यावर नियोजनबद्ध पद्धतीने चारा पिकांची लागवड करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच शासकीय जमिनींवर शेळ्या, मेंढ्या, गाई व म्हशींना नियंत्रित पद्धतीने चरण्यास परवानगी द्यावी, जेणेकरून पशुपालकांना तातडीने चारा उपलब्ध होईल, असेही त्यांनी सुचविले आहे..पशुपालकांना थेट आर्थिक मदतशासकीय पशुगणनेच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार गावनिहाय व तालुकानिहाय पशुधनाची संख्या निश्चित करावी. त्यानुसार प्रत्येक जनावरासाठी आवश्यक चारा व पाण्याच्या खर्चाचा अंदाज घेऊन पात्र पशुपालकांना आर्थिक मदत द्यावी. ही मदत ‘डीबीटी’च्या माध्यमातून थेट पशुपालकांच्या बँक खात्यात जमा करावी, अशी मागणी मोहिते-पाटील यांनी केली आहे..Yavatmal DCC Election: डीसीसी'च्या रणधुमाळीत ‘बिनविरोध’चा डाव! खासदार संजय देशमुख बिनविरोध; पुसद तालुका गटही बिनविरोध .दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदानचारा व पाणीटंचाईमुळे पशुधन विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येऊ नये, तसेच घटलेल्या दूध उत्पादनामुळे होणारे आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी पात्र दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर पाच रुपये विशेष अनुदानाची योजना पुन्हा सुरू करावी, अशी आग्रही मागणीही त्यांनी केली आहे. या अनुदानाची रक्कमदेखील थेट दूध उत्पादकांच्या बँक खात्यावर वर्ग करावी, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.