Maharashtra Drought Relief: दुष्काळी शेतकऱ्यांची दिवाळी पाच हजारांवर; २९० तालुक्यांचे पंचनामे रखडले, दोन हेक्टरची मदत डिसेंबरमध्ये!

सोलापूर : दुष्काळाने बाधित पिकांचे पंचनामे करण्याचे आदेश काढून महिना होत आहे; तरीदेखील वर्धा आणि वाशीम या दोन जिल्ह्यांचेच अहवाल शासनाला प्राप्त झाले आहेत. अजूनही २९० तालुक्यांचे अहवाल आलेले नाहीत. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना भरपाईसाठी आणखी एक ते दीड महिने वाट पाहावी लागू शकते, असे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.दुष्काळ जाहीर झालेल्या राज्यातील ३०५ तालुक्यांमधील पंचनामा अहवालानुसार भरपाईसाठी अंदाजे ३० हजार कोटी रुपये लागतील, असे कृषी विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. पावसाअभावी यंदा सोलापूरसह मराठवाडा, विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये १९७२ च्या दुष्काळापेक्षाही गंभीर स्थिती राहणार आहे. पंचनामा अहवाल पूर्ण झाल्यानंतर आता प्रशासनाला केंद्राच्या मदतीसाठी बाधित क्षेत्राची ‘सत्यमापन’ पडताळणी देखील करावी लागणार आहे. .त्यामुळे तालुका स्तरावरून प्राप्त झालेले पंचनामा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडून शासनाला सादर होण्यासाठी आणखी आठ दिवस लागू शकतात. त्यानंतर राज्य शासनाकडून अहवालाची पडताळणी होऊन मदत वितरित होईल. मात्र, दिवाळीत प्रत्येक बाधित शेतकऱ्यास प्रत्येकी पाच हजार रुपयेच मिळणार आहे. दोन हेक्टरची भरपाई मिळण्यासाठी डिसेंबर उजाडेल, असेही सूत्रांकडून सांगण्यात आले..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...सत्यमापन पडताळणी नेमकी काय?दुष्काळी तालुक्यातील गावांपैकी कोणत्याही दहा टक्के गावांची निवड केली जाते. त्या गावातील प्रमुख पिकांपैकी एका पिकाचे एकरावरील पाच ठिकाणांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यासाठी पिकाचे सध्याचे छायाचित्र, उत्पन्नातील घट, ज्याठिकाणी पडताळणी झाली त्या शेतकऱ्यांची माहिती संकलित केली जाते. त्याचा अहवाल राज्य सरकारच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला सादर करावा लागणार आहे. दुष्काळात नेमके किती नुकसान झाले, त्यावरून केंद्राकडून राज्याला मदत मिळणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.