Maharashtra Drought: शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! दुष्काळी मदतीला दोन हेक्टरची मर्यादा, तीन हेक्टरचे पंचनामे, राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर

सोलापूर: जिल्ह्यातील ११ तालुक्यांसह राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला आहे. सध्या ३५ टक्के क्षेत्राचे पंचनामे झाले आहेत. पण, शुक्रवारपर्यंत नुकसानीचे क्षेत्र आणि मदतीसाठी लागणारी अंदाजे रक्कम कळवायची आहे. दुष्काळामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरपर्यंतच मदत मिळणार आहे..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाच्या निर्णयानुसार दुष्काळ, महापूर, अतिवृष्टी अशा नैसर्गिक आपत्तीत दोन हेक्टरपर्यंतच क्षेत्राला मदत दिली जाते. त्याच शासन निर्णयानुसार कोरडवाहू किंवा जिरायत पिकांसाठी हेक्टरी साडेआठ हजार रुपये, बागायती पिकांसाठी हेक्टरी १७ हजार आणि बहुवार्षिक किंवा फळबागांसाठी हेक्टरी २२ हजार ५०० रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. तरीपण, मागच्या वर्षी राज्य सरकारने विशेष बाब म्हणून तीन हेक्टर बाधित क्षेत्राला मदत दिली होती. .या पार्श्वभूमीवर सध्या अधिकारी दुष्काळाने बाधित दोन आणि तीन हेक्टर क्षेत्राचे पंचनामे करीत आहेत. दरम्यान, विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही तालुक्यांमध्ये यंदा दुष्काळाची दाहकता सर्वाधिक आहे. त्यामुळे अशा तालुक्यांमधील सरसकट शेतकऱ्यांना दुष्काळाची मदत मिळू शकते, असे कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले..दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील ११ तालुके आहेत. जिल्ह्यातील सर्वच बाधित क्षेत्राचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. काही शेतकऱ्यांनी वाया गेलली खरीप पिके काढून टाकली आहेत. अशा शेतकऱ्यांच्या रिकाम्या क्षेत्राचेही पंचनामे करायला सांगितले आहेत. गुरुवारपर्यंत पंचनामे होतील, असे नियोजन केले आहे.- कार्तिकेयन एस. जिल्हाधिकारी, सोलापूर.Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.खरिपाची स्थितीएकूण सरासरी क्षेत्र१४४.३६ लाख हेक्टरयंदा खरीप पेरणी१४०.२६ लाख हेक्टरअंदाजे बाधित क्षेत्र९५ लाख हेक्टरमदतीसाठी हेक्टरची मर्यादा२ हेक्टर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.