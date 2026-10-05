सोलापूर

Maharashtra Drought: शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! दुष्काळी मदतीला दोन हेक्टरची मर्यादा, तीन हेक्टरचे पंचनामे, राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर

Maharashtra Drought Aid Capped at Two Hectares for Farmers: २६५ तालुक्यांत दुष्काळ; शुक्रवारपर्यंत नुकसानीची आकडेवारी मागविली
Drought Relief for Maharashtra Farmers Limited to Two Hectares as Officials Survey Crop Damage Across 265 Talukas

Drought Relief for Maharashtra Farmers Limited to Two Hectares as Officials Survey Crop Damage Across 265 Talukas

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर: जिल्ह्यातील ११ तालुक्यांसह राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला आहे. सध्या ३५ टक्के क्षेत्राचे पंचनामे झाले आहेत. पण, शुक्रवारपर्यंत नुकसानीचे क्षेत्र आणि मदतीसाठी लागणारी अंदाजे रक्कम कळवायची आहे. दुष्काळामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरपर्यंतच मदत मिळणार आहे.

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