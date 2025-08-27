Solapur News:'अनियमितता असलेल्यांची रद्द होणार वैयक्तिक मान्यता'; मान्यता नियमानुसार घेतल्याचे शाळांचे म्हणणे, उपसंचालकांचा सप्टेंबरमध्ये निर्णय

सोलापूर : येथील माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिस्तरीय समितीने शिक्षण उपसंचालकांच्या आदेशानुसार सोलापूर शहर- जिल्ह्यातील १५ शाळांमधील ३३ शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यतांची चौकशी केली. त्यातील ज्यांच्या वैयक्तिक मान्यतेत अनियमितता झाली आहे, त्यांची मान्यता रद्द होणार असल्याचे उपसंचालक कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे. संबंधितांना बोलावून त्यांची सुनावणी घेतली असून त्यांच्या वैयक्तिक मान्यतांवर सप्टेंबरमध्ये अंतिम निर्णय होईल, असेही सांगण्यात आले..Solapur News: 'सोलापुरात ११ विसर्जन अन् ६९ मूर्ती संकलन केंद्रे'; मिरवणूक मार्ग, विसर्जन कुंडांची आयुक्तांकडून पाहणी; यंत्रणा सज्ज .शिक्षण उपसंचालकांनी माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून सोलापूर शहरातील १५ शाळांमधील ३३ शिक्षकांच्या मान्यतांची चौकशी करून स्वयंस्पष्ट अहवाल द्यावा, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार त्रिस्तरीय समितीने उपसंचालकांच्या आदेशानुसार संबंधितांच्या मान्यतांची चौकशी केली. या शाळांच्या प्रतिनिधींना उपसंचालकांनी सुनावणीसाठी बोलावून त्यांचीही बाजू ऐकून घेतली आहे. त्यावेळी अनेक शाळांनी भरती केलेल्या शिक्षकांचे प्रस्ताव नियमानुसार असल्याची कागदपत्रे देखील सादर केली आहेत..त्यामुळे सरसकट सर्व शिक्षकांची नव्हे, पण ज्यांच्या वैयक्तिक मान्यतेत अनियमितता झाली, त्यांची मान्यता रद्द होईल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. काही शाळांनी नियमानुसार रिक्त पदांसाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून मान्यता घेतली आहे, पण काही कागदपत्रे अपूर्ण आहेत. त्यांच्याकडून ती कागदपत्रे घेतली जातील, असेही सांगण्यात आले..Solapur Crime:'तरुणाने काठीने मारल्याने ज्येष्ठाचा मृत्यू'; सुरू होते उपचार, मंद्रूप पोलिसांत गुन्हा दाखल.कुचन प्रशाला व भू. म. पुल्ली कन्या प्रशालेतील रिक्त जागांवर नेमलेल्या शिक्षकांची भरती शासनाच्या नियमानुसार करण्यात आली आहे. त्यामुळेच तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्या पदांना रीतसर वैयक्तिक मान्यता दिल्या आहेत. तथाकथित शिक्षक संघटनेच्या चुकीच्या तक्रारीवरून शहर-जिल्ह्यातील काही शाळांनी भरलेल्या शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यतांची विनाकारण चौकशी झाली. पण, यासंदर्भात शिक्षण उपसंचालकांकडे आम्ही कागदपत्रांसह बाजू मांडली आहे. त्यामुळे आम्ही नियमानुसार भरलेल्या सर्व शिक्षकांना उपसंचालकांकडून शालार्थ आयडी मिळेल. चौकशी अहवालात काढलेल्या त्रुटी चुकीच्या असून, विद्यमान शिक्षणाधिकाऱ्यांविरुद्ध आम्ही न्यायालयात धाव घेणार आहोत.- दशरथ गोप, सचिव, पद्मशाली शिक्षण संस्था, सोलापूर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.