Solapur News:'अनियमितता असलेल्यांची रद्द होणार वैयक्तिक मान्यता'; मान्यता नियमानुसार घेतल्याचे शाळांचे म्हणणे, उपसंचालकांचा सप्टेंबरमध्ये निर्णय

Education department reviews irregular school recognition cases: शिक्षण उपसंचालकांनी माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून सोलापूर शहरातील १५ शाळांमधील ३३ शिक्षकांच्या मान्यतांची चौकशी करून स्वयंस्पष्ट अहवाल द्यावा, असे आदेश दिले होते.
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : येथील माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिस्तरीय समितीने शिक्षण उपसंचालकांच्या आदेशानुसार सोलापूर शहर- जिल्ह्यातील १५ शाळांमधील ३३ शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यतांची चौकशी केली. त्यातील ज्यांच्या वैयक्तिक मान्यतेत अनियमितता झाली आहे, त्यांची मान्यता रद्द होणार असल्याचे उपसंचालक कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे. संबंधितांना बोलावून त्यांची सुनावणी घेतली असून त्यांच्या वैयक्तिक मान्यतांवर सप्टेंबरमध्ये अंतिम निर्णय होईल, असेही सांगण्यात आले.

