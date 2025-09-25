Dharashiv Rain Update:'शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील अश्रूंचा महापूर थांबेना'; पिके पाण्यात अन् संसार उघड्यावर, संषर्घ झाला कठीण..

-गो. रा. कुंभार नरखेड: ढग दाटलं, आभाळ फाटलं अन् शिवार भरून पाणी पडलंय. नद्या, नाले, ओढे पाण्याने तुडुंब भरून वाहत आहेत. पोटच्या लेकरा पेक्षाही जिवापाड जपलेली पिकं डोळ्या देखत पाण्यात नासू लागली. त्यामुळे मुसळधार पावसाने नद्यांना महापूर असला तरीही न भूतो न भविष्यती अशा नुकसानीमुळे नद्यांच्या महापुरापेक्षा शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील अश्रूंचा महापूर मात्र थांबेना झालाय. असे वाळूज येथील शेतकरी सुधीर मोटे यांनी हृदय पिळवटून टाकणारे दुःख सकाळशी बोलताना व्यक्त केले. .Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.धाराशिव जिल्ह्यातील बालाघाटाच्या डोंगर रांगेत सातत्याने मुसळधार पाऊस पडत आहे. त्यामुळे मोहोळ तालुक्यातील सीना, भोगावती, नागझरी व नीलकंठा या नद्यांना महापूर आला आहे. या महापुरामुळे नद्यांच्या दुतर्फा सुमारे एक किलोमीटर अंतरात महापुराचे पाणी विस्तारले आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या शेतातील पिकांना मोठ्या प्रमाणात फटका बसला आहे. हजारो हेक्टर शेतातील पिके पाण्याखाली गेली असून हातात तोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिसकावून घेतला आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांवर मोठे अस्मानी संकट कोसळले आहे. या महापुराने शेतकऱ्याचे अक्षरशः कंबरडे मोडले आहे..सीना, भोगावती, नागझरी व नीलकंठ या नद्याला आलेल्या पुराच्या पाण्यामुळे द्राक्ष, डाळिंब, केळी, ऊस, पपई, सोयाबीन, सूर्यफूल, मका, मूग, उडीद व जनावरांच्या चाऱ्यांची विविध पिके पाण्याखाली गेल्यामुळे वाया गेली. त्यामुळे दुभत्या जनावरांच्या चाऱ्यांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.मलिकपेठ येथील सीना नदीत व नरखेड येथील भोगावती नदीत विद्युत पुरवठा करणाऱ्या तारांचे खांब पाण्यात असल्यामुळे अकरा गावाचा विद्युत पुरवठा पूर्णतः बंद पडला आहे. त्यामुळे सार्वजनिक वीज व पाणीपुरवठा पूर्णतः बंद झाला आहे..महापुराच्या पाण्याने एकुरके मलिकपेठ नरखेड वाळूज येथील जनावरे वाहून गेले आहेत. यामध्ये काही दुभत्या जनावरांचा हे समावेश आहे. काही काहींना तर काही वासरांना वाचविण्यात यश आले. माय-लेकरांची ताटा-तूट झालेल्या जनावरांमध्ये गाय व वासरू मोठ्या प्रमाणात हंबरडा फोडत आहेत. उन्हाळ्यात पानावर जळणारी पिके तुटपुंजा पाण्यावर लेकराप्रमाणे जोपासली होती तीच पिके आता पावसाच्या पाण्यामुळे डोळ्या देखत नासू लागले आहेत. त्यामुळे हजार हेक्टर मधील पिकांचे कोठे होते रुपयाचे नुकसान झाले आहे. हे नुकसान कसे भरून निघणार यक्ष प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे. महापुरामुळे शेतकऱ्यांचे कोठ्यावधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. परंतु शासनाकडून मात्र शेतकऱ्यांना हजाराच्या पटीत नुकसान भरपाई मिळते त्यामुळे सरकार शेतकऱ्यांचे नुकसान भरपाई कशी देणार याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .शेतकऱ्यांसमोरच यक्ष प्रश्नढगफुटीसदृश पाऊस कधी थांबणारनद्यांचा महापूर कधी कमी होणारन भरून येणारे शेतातील पिकांचे नुकसानदुभती जनावरे व वासरे वाहून गेलीखरीप हातचा गेला रब्बी हंगाम पदरात पडणार का.शेती, पिके व जनावरांसाठी नुकसान भरपाई मिळणार का .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.