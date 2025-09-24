ओल्या दुष्काळावर अजितदादांचेही मौन; शेतकऱ्याने विचारताच म्हणाले, मी पण शेतकरी, मी डोळ्यांनी पाहिलंय

सोलापूर जिल्ह्यातील सीना नदीला आलेल्या महापुरामुळे गेल्या दोन दिवसांपासून अनेक गावांमध्ये पाणी शिरलं आहे. काही मार्ग बंद झाल्यानं संपर्क तुटला आहे. पुराच्या पाण्यात अडकलेल्या नागरिकांची सुटका करण्यासाठी बचावकार्य सुरू आहे. पुरामुळे शेतीचं प्रचंड नुकसान झालं आहे. मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंत्र्यांना अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या भागाची पाहणी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. यानंतर आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे थेट सोलापूर जिल्ह्यातील कोर्टी गावात पोहोचले आहेत. त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधत अडचणी समजून घेतल्या..अजित पवार हे कोर्टी गावात दाखल होताच नुकसानीच्या पाहणीवेळी शेतकऱ्यांनी अडचणींचा पाढाच वाचला. राज्य सरकारने ओला दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी काही शेतकऱ्यांनी केली. यावेळी अजित पवार यांनी ओल्या दुष्काळावर बोलणं टाळलं. त्यांच्या नेहमीच्या शैलीतच दरडावत शेतकऱ्याला थांबवलं..Solapur Rain : सीना नदीच्या पाणी पातळीत वाढ, सोलापूर-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग बंद, वाहनांच्या रांगा.अजित पवार ओल्या दुष्काळाची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्याला मधेच थांबवत म्हणाले की, एक मिनिट, मी पण शेतकरी आहे, तू पण शेतकरी आहेस. राज्य सरकार हे शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी जे काय करता येईल ते करेल. सध्या आम्हाला पाहणी करू दे. काय नुकसान झालंय, किती झालंय हे तुमच्यासारख्या शेतकऱ्यांकडून समजून घेत आहे..अतिवृष्टी झाल्याचंही शेतकऱ्यांनी अजित पवार यांना सांगितलं. यावर अजित पवार म्हणाले की, इथं ६५ मिलिमिटर पाऊस झाला हे डोक्यातून काढून टाक. सीना नदीत वरच्या भागातून पाणी आलं. ते नदीकाठच्या भागात शिरलंय. शेतीची जमीन खरडून गेलीय. रोज थोडा थोडा पाऊस झालाय. एका दिवसात ६५ मिलिमिटर पडला नाही. मी डोळ्यांनी सगळं पाहिलंय. काळजी करू नका..सोलापुरात भीषण पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंत्र्यांना पूरस्थितीची आणि शेतीच्या स्थितीची पाहणी करण्याच्या सूचना दिल्यात. त्या पार्श्वभूमीवर सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व अधिकारी आणि विभागप्रमुखांच्या सुट्ट्या रद्द केल्या आहेत. जिल्हाधिकारी कंट्रोल रूममधून परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.