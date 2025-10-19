आनंदाची बातमी! सोलापूर जिल्ह्यातील महापूर, अतिवृष्टीने बाधितांसाठी ७७२ कोटी, आजपासून पैसे खात्यात जमा होणार..

सोलापूर: ज्या पिकांच्या भरोश्यावर दिवाळी होणार होती तेच पीक महापूर अन् अतिवृष्टीत मातीमोल झाले. यंदाची दिवाळी कशी होणार? याचीच चिंता शेतकरी व त्याच्या कुटुंबाला लागली होती. दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मदतीची रक्कम जमा केली जाईल, असा शब्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व त्यांच्या सरकारने दिला होता. सरकारने दिलेला शब्द आज पूर्ण झाला असून जिल्ह्यातील ६ लाख ७८ हजार ५९२ शेतकऱ्यांसाठी ७७२ कोटी ३६ लाख ४५ हजार रुपये आज दिले आहेत. दिवाळीपूर्वी सरकार शेतकऱ्यांवर प्रसन्न झाले आहे. लक्ष्मीपूजनापूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर लक्ष्मी वर्ग करण्यासाठी महसूलची यंत्रणा आज दुपारपासूनच कामाला लागली आहे. .Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.सोलापूर जिल्ह्यात सप्टेंबरमध्ये अतिवृष्टी झाली. याच महिन्यात २१ सप्टेंबरपासून महापुराचे संकट शेतकऱ्यांवर ओढवले होते. महापुराचे संकट येऊन एक महिना होण्यापूर्वीच राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करत आहे. एनडीआरएफमधून दोन हेक्टरपर्यंत भरपाई देण्याचा नियम आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सरकारने भरपाईसाठी तीन हेक्टरपर्यंत मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज झालेल्या शासन निर्णयात दोन हेक्टरपर्यंतच्या मर्यादेत ७७२ कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. उर्वरित एक हेक्टरच्या मदतीचा दुसरा शासन निर्णय एक ते दोन दिवसांत होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे..आज शासकीय सुट्टीच्या दिवशी राज्यातील २३ जिल्ह्यातील ३३ लाख ६५ हजार ५४४ शेतकऱ्यांसाठी ३ हजार २५८ कोटी ५६ लाख ४७ हजार रुपयांच्या मदतीचा शासन निर्णय झाला आहे. आज दुपारी शासन निर्णय निर्णय झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी सर्व तालुक्यातून बाधित शेतकऱ्यांच्या याद्या तत्काळ अपलोड करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. आज दुपारपासून जवळपास सर्वच तालुक्यातील महसूल यंत्रणा याद्या अपलोड करण्याच्या कामाला लागली आहे. आज रात्रभर व उद्या दुपारपर्यंत हे काम पूर्ण करून उद्यापासूनच (रविवार, ता. १९) शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मदतीची रक्कम वर्ग केली जाणार आहे. शासनाने महापुराच्या संकटात दिलेला शब्द पाळल्याने बाधित कुटुंबांना दिवाळी साजरी करण्यासाठी आर्थिक मदतीचा मोठा आधार होणार आहे..मदतीमुळे शेतकऱ्यांचे संपूर्णतः पुनर्वसन होणार नाही पण सरकारने दाखविली तत्परता कौतुकास्पद आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे, असा संदेशच या मदतीतून मिळेल.- किरण चव्हाण, उंदरगाव (ता. माढा).शासनाने मदतीसाठी दिलेला शब्द पाळला आहे. शेतकऱ्यांना पुन्हा उभा राहण्यासाठी आवश्यक असेल ती मदत शासन करू शकेल, असा विश्वास निर्माण होऊ लागला आहे. शेतकऱ्यांना शासकीय मदत मिळू लागल्याने महापुराच्या संकटातून खचलेल्या शेतकऱ्यांना यातून नक्कीच बळ मिळेल. महापुरात ज्यांची जमीनच वाहून गेली आहे, त्यांच्यासाठीही शासनाने दिलेला शब्द येत्या काळात पूर्ण होईल, असा विश्वास वाटतो.- संजय रोडे, शेतकरी, आळजापूर (ता. करमाळा).MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.पूर्णतः नष्ट झालेल्या पक्क्या/कच्च्या घरांसाठी :१ लाख २० हजार प्रति घरअंशतः पडझड झालेल्या घरांसाठी :पक्क्या घरासाठी ६५००, कच्च्या घरासाठी ४ हजारमृत दुधाळ जनावरासाठी : ३७ हजार ५०० रुपयेओढकाम करणाऱ्या जनावरासाठी : ३२ हजार रुपयेलहान जनावरासाठी : २० हजार रुपयेशेळी-मेंढीसाठी : ४ हजार रुपयेकुक्कुटपालन- रु.१०० प्रति कोंबडीजिरायत पिके : ८ हजार ५०० प्रति हेक्टर, ३ हेक्टरच्या मर्यादेतआश्वासित सिंचनाखालील : १७ हजार प्रति हेक्टर, ३ हेक्टरच्या मर्यादेतबहुवार्षिक पिके : २२ हजार ५००, प्रति हेक्टर, ३ हेक्टरच्या मर्यादेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.