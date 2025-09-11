माेठी बातमी! 'राज्य शासनाकडून सोलापूर जिल्ह्यातील ५८ गावे पुन्हा वाऱ्यावर'; हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी, प्रशिक्षण फक्त मराठवाड्यातील ग्राम समितीलाच

सोलापूर : हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा-कुणबीच्या प्रमाणपत्राचा लाभ देण्यासाठी मराठवाड्यात गावपातळीवर समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीमधील सदस्यांना प्रशिक्षण व कार्यशाळा घेण्यासाठी राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव सुदाम आंधळे यांनी आज पत्र काढले. मराठवाड्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना काढलेल्या या पत्रामुळे येत्या काळात समिती सदस्यांचे प्रशिक्षण होणार आहे. त्यावेळी निजाम राजवटीत असलेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील ५८ गावांना मात्र राज्य शासनाने वाऱ्यावर सोडले आहे. या गावातील समिती सदस्यांसाठी कोणतेही प्रशिक्षण नसल्याने ५८ गावातील नागरिकांना पुन्हा एकदा संघर्ष करावा लागण्याची शक्यता आहे..उपसचिव आंधळे यांच्या या आदेशामुळे छत्रपती संभाजीनगर, जालना, धाराशिव, लातूर, हिंगोली, बीड, नांदेड व परभणी या जिल्ह्यातील हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदीवरून प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत केलेल्या आंदोलनानंतर राज्य शासनाने हैदराबाद गॅझेटिअर लागू केले आहे..सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी, उत्तर सोलापूर, मोहोळ, माढा व दक्षिण सोलापूर या तालुक्यातील ५८ गावे त्यावेळी निजामराजवटीत असूनही ठोस पाठपुराव्या अभावी वंचित राहण्याची शक्यता आता व्यक्त होऊ लागली..प्रशिक्षणातून स्पष्ट होणार दिशाहैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी चौकशी करून सक्षम प्राधिकाऱ्यास साहाय्य करण्याच्या दृष्टीने अहवाल देण्यासाठी गावपातळीवर समिती गठित केली आहे. या अनुषंगाने समितीचे कामकाज तत्काळ सुरू करण्यासाठी समितीमधील सदस्य ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, सहायक कृषी अधिकारी यांना प्रशिक्षण दिले जाणार असल्याचे उपसचिव सुदाम आंधळे यांनी सांगितले..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.प्रशिक्षणात डावलले तरीही जिल्हा शांतचराज्य शासनाने घेतलेल्या मराठा आरक्षणाच्या निर्णयानुसार सेवा सप्ताहमध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात किमान एक हजार प्रमाणपत्र वाटप करण्याचे नियोजन जिल्हा प्रशासनाने केले होते. जिल्हा प्रशासनाच्या या नियोजनावर मंत्री छगन भुजबळ यांनी आक्षेप घेतल्याने जिल्हा प्रशासनाने नियोजनात बदल केला. आज राज्य शासनाने काढलेल्या आदेशात जिल्ह्यातील ५८ गावांचा कुठेही विचार केलेला दिसत नाही. मराठा आंदोलनात एकेकाळी आक्रमक आणि आग्रही भूमिका मांडणारा सोलापूर जिल्हा या दोन मोठ्या आघातानंतरही शांत दिसत आहे. मराठा आंदोलक काय भूमिका घेतात? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.