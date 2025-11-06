Grape Growers: ‘टुफोरडी’मुळे फळबागांचे कोट्यवधींचे नुकसान; राज्यभरात बंदी घाला; राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाची मागणी

सोलापूर : उसासह वेगवेगळ्या पिकांतील तण नष्ट करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून सर्रास ‘टुफोरडी’ या तणनाशकाचा वापर केला जातो. दरवर्षी त्याचा सोलापूरसह राज्यभरातील द्राक्षासह फळबागांचे कोट्यवधींचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे टुफोरडीवर बंदी घालण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाकडून सातत्याने केली जात आहे. मात्र, याबाबत राज्य सरकार गंभीर नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.जिल्ह्यात १५ हजार हेक्टरवर द्राक्ष तर ५० हजार हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावर डाळिंब आहे. दोन लाख हेक्टरवर ऊस आहे. उसासह इतर पिकांतील तण नष्ट करण्यासाठी टूफोरडी या तणनाशकाचा वापर केला जातो. मजुरांचा तुटवडा, वाढलेली मजुरी व वेळेअभावी शेतकरी टुफोरडी तणनाशकाचा वापर करण्यास प्राधान्य देतात. मात्र, या तणनाशकाच्या फवारणीमुळे शेजारच्या द्राक्षबागांसह फळबागा जळून नुकसान होत असल्याच्या घटना सातत्याने घडत आहेत. त्यातून शेतकऱ्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान होत आहे. .नुकतेच जिल्ह्यात कोरफळे, गुळपोळी (ता. बार्शी), निंबर्गी (ता. दक्षिण सोलापूर) येथे तणनाशक फवारणीतून लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे टुफोरडी या तणनाशकावर बंदी घालावी. त्यासाठी कायदा करावा, अशी मागणी द्राक्ष बागायतदार संघाकडून सातत्याने राज्य सरकारकडे केली जात आहे. मात्र, अद्याप राज्य सरकारने त्याची गांभीर्याने दखल घेतली नसल्याचेच दिसते..निंबर्गीत ४५० वेली जळाल्यानिंबर्गी (ता.) दक्षिण सोलापूर येथील शिवशरण शिरगोंडे यांची थॉमसन वाणाची द्राक्षबाग आहे. ते बेदाण्याची निर्मिती करतात. शेजारच्या शेतकऱ्याने कांद्यावर तणनाशकाची फवारणी केली. त्यानंतर शिरगोंडे यांच्या बागेतील ३० रांगांमधील ४५० वेली जळाल्या आहेत. संबंधित शेतकऱ्याकडून नुकसान भरपाई मिळावी, यासाठी बोलणी सुरू आहेत. अद्याप पोलिसांत फिर्याद दिली नसल्याचे शिरगोंडे यांनी सांगितले..कांद्यावर फवारलेल्या तणनाशकामुळे आमची द्राक्षबाग जळाली आहे. सध्याचा बेदाण्याचा दर पाहता सुमारे सात लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे.- शिवशरण शिरगोंडे, शेतकरी, निंबर्गी, (ता. दक्षिण सोलापूर).कोरफळेत ११ लाखांचे नुकसानकोरफळे (ता. बार्शी) येथील किरण बरडे यांची एका एकरावर माणिक चमन वाणाची द्राक्षबाग आहे. त्यांनी खाण्याकरिता विक्रीसाठी व्यापाऱ्यांशी द्राक्षबागेचा व्यवहार केला होता. मात्र, तणनाशकामुळे बाग जळाले. त्यामुळे द्राक्षबागेचे ११ लाखांचे नुकसान झाल्याचा अहवाल कृषी विभागाने दिला आहे. याप्रकरणी बार्शी तालुका पोलिसांत गुन्हा दाखल केला आहे..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...टुफोरडी तणनाशकामुळे द्राक्षबागा जळाल्याच्या तक्रारी दरवर्षी संघाच्या बैठकीत मांडल्या जातात. त्याची आकडेवारी नसली तरी अशा घटनांत वाढ होत आहे. केवळ द्राक्षसह फळबागाच नव्हे तर वेलवर्गीय सर्वच पिकांना याचा फटका बसत आहे. त्यामुळे संघाने राज्य सरकारकडे यावर बंदी घालण्याची मागणी लावून धरली आहे. या तणनाशकाला पर्याय आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा.- कैलास भोसले, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य द्राक्षबागायतदार संघ, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.