IPS Officers Transfers: IPS अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे वारे! सोलापुरातील MIDC चे सिनियर PI बदलले; आणखी 'या' ३ अधिकाऱ्यांच्या जागी नवे चेहरे

सोलापूर : पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार यांच्या आदेशानुसार २ जुलैला १७ वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक व दुय्यम पोलिस निरीक्षकांच्या बदल्या झाल्या होत्या. त्यानुसार जेलरोड पोलिस ठाण्याचे दुय्यम पोलिस निरीक्षक भाऊसाहेब बिराजदार यांची बदली एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे प्रभारी म्हणून झाली होती. मात्र, सव्वाचार महिन्यांतच त्यांची बदली ‘कंट्रोल’ला करण्यात आली आहे. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सचिन यादव यांच्याकडे ‘एमआयडीसी’ पोलिस ठाण्याची धुरा सोपविण्यात आली आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...सोलापूर शहर पोलिस दलातील तीन वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक पदोन्नतीसाठी पात्र आहेत. यात सोलापूर शहर वाहतूक शाखेच्या उत्तर विभागाचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुरेशकुमार चाटे, गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अरविंद माने आणि फौजदार चावडी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक महादेव राऊत यांचा समावेश आहे. डिसेंबर महिन्यात पदोन्नतीवर यांच्या बदल्या होऊ शकतात, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले..त्यामुळे तिन्ही ठिकाणी पुढील महिन्यात नव्या अधिकाऱ्यांना संधी मिळू शकते. आर्थिक गुन्हे शाखेचे दादासाहेब गायकवाड, महिला सुरक्षा कक्षाचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक असिफ राजा शेख हेही पदोन्नतीच्या यादीत आहेत. दरम्यान, २ जुलैला वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक बिराजदार यांच्याकडे एमआयडीसी पोलिस ठाण्याची जबाबदारी देण्यात आली. ३ जुलैला त्यांनी पदभारदेखील स्वीकारला. मात्र, पाच महिने पूर्ण होण्यापूर्वीच त्यांची नियंत्रण कक्षात बदली झाली. बदलीमागे प्रशासकीय कारण असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले..Maharashtra Tunnel Road: प्रवास होणार सुसाट! मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या धर्तीवर पश्चिम महाराष्ट्रात ३ भुयारी मार्ग; कुठून कुठे जाणार नवे मार्ग?.‘आयपीएस’ अधिकाऱ्यांच्याही बदल्या!दोन वर्षांचा कार्यकाळ संपूनही काही ‘आयपीएस’ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या अजून झालेल्या नाहीत. पुढील तीन-चार दिवसांत यासंदर्भात पोलिस महासंचालकांची बैठक होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सोलापूर ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, शहराचे पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार यांचा कार्यकाळ काही महिन्यांपूर्वीच पूर्ण झाला आहे. पोलिस आयुक्तांना एक वर्षाची मुदतवाढ मिळाल्याने अधीक्षकांची बदली होऊ शकते, असे बोलले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.