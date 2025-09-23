सोलापूर

Minister Jayakumar Gore:साेलापूर जिल्ह्यातील पुराची मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करणार: पालकमंत्री जयकुमार गोरे; अतिवृष्टीग्रस्त पिकांची पाहणी

Solapur Farmers Hit by Heavy Rains: जिल्ह्यातील पूरस्थितीची सर्व माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना वेळोवेळी दिली आहे. ते देखील माहिती घेत आहेत. सीना नदीकाठी पूरस्थिती निर्माण झाली. लोकांना स्थलांतरित करण्याचे काम सुरू आहे. सरकार शेतकऱ्यांसोबत आहे. सर्व ती मदत केली जाईल.
पंढरपूर : सोलापूर जिल्ह्यात मागील दोन-तीन दिवसांपासून अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी तर काही भागात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. या पावसामुळे भीमा, सीना नदीसह अनेक ओढे, नाले तुडुंब भरून वाहू लागले आहेत. पुराच्या पाण्यामुळे शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. जिल्ह्यातील शेती पिकांच्या नुकसानी संदर्भात व पूरस्थिती बाबत उद्या होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे ग्रामविकास मंत्री तथा सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी आज पंढरपुरात बोलताना दिली.

