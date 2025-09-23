Minister Jayakumar Gore:साेलापूर जिल्ह्यातील पुराची मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करणार: पालकमंत्री जयकुमार गोरे; अतिवृष्टीग्रस्त पिकांची पाहणी

पंढरपूर : सोलापूर जिल्ह्यात मागील दोन-तीन दिवसांपासून अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी तर काही भागात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. या पावसामुळे भीमा, सीना नदीसह अनेक ओढे, नाले तुडुंब भरून वाहू लागले आहेत. पुराच्या पाण्यामुळे शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. जिल्ह्यातील शेती पिकांच्या नुकसानी संदर्भात व पूरस्थिती बाबत उद्या होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे ग्रामविकास मंत्री तथा सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी आज पंढरपुरात बोलताना दिली. .Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.दरम्यान, सोलापूर जिल्ह्यातील पावसामुळे नुकसान झालेल्या पिकांची पाहणी करण्याबाबत केंद्रीय पथकाला पाचारण करता येईल का, याबाबत देखील आपण उद्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे यावेळी मंत्री गोरे यांनी सांगितले.सांगोला, पंढरपूर, माढा, करमाळा या भागात मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी झाली आहे. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या पिकांची पाहणी करण्यासाठी पालकमंत्री जयकुमार गोरे आज (सोमवारी) या भागात आले होते. यावेळी त्यांनी नुकसान झालेल्या पिकांचे पंचनामे करण्याचे प्रशासनाला आदेश दिल्याचे सांगितले..जिल्ह्यात होणाऱ्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे आतोनात हाल होत आहेत. पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. अनेक ठिकाणी पाणीच पाणी साचले आहे. काही लोकांना घराच्या बाहेर निघणे सुद्धा कठीण झाले आहे. अशा परिस्थिती शासनाकडून मदत करण्यात येईल..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .अनेक भागात मोठ्या प्रमाणावर पाऊस झाला आहे. ओला दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी होत आहे. याबाबत उद्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा केली जाणार आहे. जिल्ह्यातील पूरस्थितीची सर्व माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना वेळोवेळी दिली आहे. ते देखील माहिती घेत आहेत. सीना नदीकाठी पूरस्थिती निर्माण झाली. लोकांना स्थलांतरित करण्याचे काम सुरू आहे. सरकार शेतकऱ्यांसोबत आहे. सर्व ती मदत केली जाईल. जिल्ह्यातील नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय पथकाला पाचारण करण्याबाबत देखील मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली जाईल.- जयकुमार गोरे, पालकमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.