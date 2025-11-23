Solapur Crime: 'मादक पदार्थ बाळगल्याने दोघांना ४ दिवसांची कोठडी'; सव्वा लाखाचा मुद्देमाल केला जप्त..

वैराग : वैराग येथे अवैधरीत्या अफू हा अमली पदार्थ विक्री करण्याकरिता आणल्यावर पोलिसांना मिळून आल्याने दोघांवर वैराग पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संशयितांना बार्शी न्यायालयात उभे केले असता, न्यायालयाने त्यांना चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे..MPSC Success Story: गणेश बोंगाणे यांनी 'एमपीएससी'मध्ये मारला यशाचा षटकार; मंत्रालयात क्लास-२ अधिकारी पदावर निवड, परिश्रमातून यशाला गवसणी...ही घटना बुधवारी (ता. १९) माढा रोडवरील विद्या मंदिर हायस्कूलजवळ घडली. प्रमोद आप्पा मोरे (वय ५०, रा. साई मंदिराजवळ, गोडवली, सातारा) व यशवंत सौदागर जगताप (वय ३४, रा. सोहाळे, ता. मोहोळ) अशी संशयितांची नावे आहेत..बुधवारी संध्याकाळी माढा रोडवर संशयित आरोपी प्रमोद मोरे याने आपल्या ताब्यातील सॅकमध्ये ४६० ग्रॅम वजनाचा अफू संशयित आरोपी यशवंत जगताप यास विक्रीकरिता घेऊन आला होता. त्यावेळी पोलिसांनी छापा टाकून त्यांच्याकडून सुमारे सव्वा लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...पोलिस कॉन्स्टेबल हरीश थोरात (स्थानिक गुन्हे शाखा, सोलापूर ग्रामीण) यांनी याबाबत वैराग पोलिसांत फिर्याद दिली आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक विश्वजित जगदाळे तपास करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.