Solapur Crime: 'मादक पदार्थ बाळगल्याने दोघांना ४ दिवसांची कोठडी'; सव्वा लाखाचा मुद्देमाल केला जप्त..

drug possession case: आरोपींना कोठडी मिळाल्याने त्यांच्या मागील गुन्हेगारी कृत्यांचा तपास, पुरवठा साखळीचा शोध आणि या प्रकरणात आणखी कोण सामील आहे का, याची चौकशी होणार आहे. पोलिसांनी नागरिकांना अशा गुन्ह्यांपासून सावध राहण्याचे आणि संशयास्पद हालचालींची माहिती देण्याचे आवाहन केले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
वैराग : वैराग येथे अवैधरीत्या अफू हा अमली पदार्थ विक्री करण्याकरिता आणल्यावर पोलिसांना मिळून आल्याने दोघांवर वैराग पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संशयितांना बार्शी न्यायालयात उभे केले असता, न्यायालयाने त्यांना चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

Solapur

