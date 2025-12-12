सोलापूर

मोडनिंबच्या विकासासाठी सक्रियता! एमआयडीसीसाठी शिंदे बंधू नागपुरात; महसूलमंत्री बावनकुळे, वनमंत्री नाईक यांच्यासमवेत होणार बैठक

Modnimb MIDC Development meeting in Nagpur with ministers : मोडनिंब औद्योगिक वसाहतीसाठी नागपुरात उच्चस्तरीय बैठक; भूसंपादन प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता
Modnimb Industrial Growth on Track: Shinde Brothers Meet Revenue & Forest Ministers

Modnimb Industrial Growth on Track: Shinde Brothers Meet Revenue & Forest Ministers

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मोडनिंब : विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर नुकतेच भाजपमध्ये दाखल झालेले रणजितसिंह शिंदे यांनी आणि त्यांचे बंधू विक्रमसिंह यांनी मोडनिंबच्या एमआयडीसीसाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेतली आहे. पालकमंत्र्यांच्या समवेत झालेल्या याभेटीमुळे मोडनिंब औद्योगिक वसाहतीच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करून पुढील प्रक्रियेसाठी नागपूर येथेच महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वनमंत्री गणेश नाईक, पालकमंत्री जयकुमार गोरे व संबंधित अधिकारी यांची बैठक होत असल्याची माहिती भाजपचे रणजितसिंह शिंदे यांनी दिली.

Loading content, please wait...
Development
district
MIDC
Meeting
cabinet expansion
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com