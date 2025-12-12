मोडनिंबच्या विकासासाठी सक्रियता! एमआयडीसीसाठी शिंदे बंधू नागपुरात; महसूलमंत्री बावनकुळे, वनमंत्री नाईक यांच्यासमवेत होणार बैठक

मोडनिंब : विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर नुकतेच भाजपमध्ये दाखल झालेले रणजितसिंह शिंदे यांनी आणि त्यांचे बंधू विक्रमसिंह यांनी मोडनिंबच्या एमआयडीसीसाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेतली आहे. पालकमंत्र्यांच्या समवेत झालेल्या याभेटीमुळे मोडनिंब औद्योगिक वसाहतीच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करून पुढील प्रक्रियेसाठी नागपूर येथेच महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वनमंत्री गणेश नाईक, पालकमंत्री जयकुमार गोरे व संबंधित अधिकारी यांची बैठक होत असल्याची माहिती भाजपचे रणजितसिंह शिंदे यांनी दिली..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.यावेळी समाज कल्याणचे माजी सभापती शिवाजी कांबळे, विक्रमसिंह शिंदे, माजी सरपंच कैलास तोडकरी, चांगदेव वरवडे, संतोष पाटील, विशाल मेहता, सुखदेव पवार आदी उपस्थित होते..मोडनिंबच्या विकासास औद्योगिक वसाहतीमुळे चालना मिळणार आहे. मोडनिंब हद्दीतील येथील २८०.६७ व सोलंकरवाडी येथील ६३.४७ अशी एकूण ३४४ एकर जागेची क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी पाहणी करून भू-निवड समितीकडून अहवाल शासनास सादर केला आहे. शासनाच्या उच्च अधिकार समितीने या प्रस्थापित क्षेत्रास मान्यता दिली आहे..औद्योगिक वसाहत निर्माण होण्यासाठी महामंडळाचे प्रकरण ६ लागू झालेले आहे. परंतु संयुक्त मोजणी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. केवळ भूसंपादनाची कार्यवाही अद्यापकरण्यात आली नव्हती. प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यासाठी उद्योग विभागाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी प्रस्ताव दिलेला आहे.हिवाळी अधिवेशनात चर्चा करून भूसंपादनाचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी रणजितसिंह शिंदे यांनी पालकमंत्र्यांकडे केली होती. या अनुषंगाने ही बैठक झाल्याचे शिवाजी कांबळे यांनी सांगितले..Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.मोडनिंब औद्योगिक वसाहतीतील उद्योगांसाठी महामार्ग व रेल्वेची संलग्नता या बाबी दळणवळणासाठी सकारात्मक आहेत. मोडनिंब येथील औद्योगिक वसाहतीमुळे या भागाच्या विकासाला चालना मिळून तालुक्यातील शेकडो सुशिक्षित बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये तालुक्याच्या विकासाला आणखी गती मिळणार आहे.- रणजितसिंह शिंदे, अध्यक्ष, जिल्हा दूध संघ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.