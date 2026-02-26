Shaktipeeth Expressway: शक्तिपीठ महामार्गात बदल निश्चित! सोलापूर जिल्ह्यापासून नवा मार्ग, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितला कसा असेल बदल..

सोलापूर : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या महितीनुसार शक्तिपीठ महामार्गात बदल होणार हे निश्चित झाले आहे. सोलापूर जिल्ह्यापासून या मार्गात बदल होणार आहे..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.नागपूर ते गोवा हा बहुचर्चित शक्तिपीठ महामार्ग हा सुरवातीलापासूनच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. हा महामार्ग पूर्वीच्या नागपूर रत्नागिरी महामार्गाला अगदी समांतर महामार्ग होत असल्याने या महामार्गाच्या आराखड्यात बदल करण्याचे निश्चित झाले आहे. यापूर्वी नियोजित मार्गाच्या गावांची यादी व्हायरल झालेली होती. तरीदेखील पूर्वीच्या मार्गाने शक्तिपीठ महामार्ग निश्चित केला जाईल असे सांगण्यात येत होते. मात्र, सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या महामार्गातील आराखड्यातील बदलावर शिक्कामोर्तब झाले आहे..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या महितीनुसार पूर्वीचा मार्ग हा नागपूर-कोल्हापूर या मार्गाला समांतर होणार असल्याने आता नवीन मार्ग सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी तालुक्यापासून वळविण्यात आला आहे. पूर्वीचे उत्तर सोलापूर व सांगोला हे तालुके वगळून माढा व माळशिरस हे नवीन तालुके यामध्ये घेतले आहेत. तर मोहोळ व पंढरपूर या तालुक्यातील गावांमध्ये बदल झाला आहे..असा होईल बदलपूर्वीचा मार्ग हा गौडगाव, हत्तीज, शेळगाव (आर) पडसाळी, मसलेचौधरी, घाटणे, पोखरापूर, आढेगाव मार्ग पंढरपूरजवळून खर्डीमार्गे सांगोला तालुक्यात प्रवेश करत होता. सांगोल्यातून सांगली जिल्ह्यात जात होता. आता नवीन आराखड्यातून सांगोला तालुका पूर्णत: वगळण्यात आला आहे. बार्शी तालुक्यात या मार्गाने प्रवेश केल्यापासून ते मोहोळ तालुक्यात उत्तरेच्या कोपऱ्यातून माढा तालुक्यात प्रवेश करतो. पुढे माळशिरस तालुक्यातून थेट सातार जिल्ह्यात प्रवेश करतो. सातारा जिल्ह्यातून सांगली जिल्ह्यात प्रवेश करत आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...बार्शी तालुका : रातजंन, सर्जापूर, राळेरास, सासुरे, मुंगशी (वा.), दहिटणे, तडवळे मोहोळ : वाळूज (दे.) भैरववाडी, देगाव, वाफळे, सिद्धेवाडी, तेलंगवाडी, शेटफळ, बैरागवाडी, माढा : धानोरे, बुद्रकवाडी, मानेगाव, पाचफुलवाडी, खैराव, कुंभेज, अंजनगाव (खे.) मोडनिंब, बैरागवाडी, पंढरपूर तालुका : बार्डी, करकंब, भोसे, नेमतवाडी, शेवते, पेहे, अव्हे. माळशिरस तालुका : जाबुंड, विठ्ठलवाडी, खळवे, बोंडले, उघडेवाडी, वेळापूर, निमगाव (म.) चांदापुरी, तरंगफळ, मगरवाडी, गारवाड ल्यातून सांगली जिल्ह्यात जात होता. आता नवीन आराखड्यातून सांगोला तालुका पूर्णत: वगळण्यात आला आहे. बार्शी तालुक्यात या मार्गाने प्रवेश केल्यापासून ते मोहोळ तालुक्यात उत्तरेच्या कोपऱ्यातून माढा तालुक्यात प्रवेश करतो. पुढे माळशिरस तालुक्यातून थेट सातार जिल्ह्यात प्रवेश करतो. सातारा जिल्ह्यातून सांगली जिल्ह्यात प्रवेश करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.