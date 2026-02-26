सोलापूर

Shaktipeeth Expressway: शक्तिपीठ महामार्गात बदल निश्चित! सोलापूर जिल्ह्यापासून नवा मार्ग, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितला कसा असेल बदल..

Infrastructure update on Shaktipeeth Mahamarg project: शक्तिपीठ महामार्गात सोलापूर जिल्ह्यातून नवा मार्ग, मुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशनात दिली माहिती
Proposed alignment of Shaktipeeth Expressway set to pass through Solapur district after route revision.

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या महितीनुसार शक्तिपीठ महामार्गात बदल होणार हे निश्‍चित झाले आहे. सोलापूर जिल्ह्यापासून या मार्गात बदल होणार आहे.

