सोलापूरची ७२ चितळं विसावली सह्याद्रीत ! ; व्याघ्र प्रकल्पाला गती देण्यासाठी वन विभागाचे मोठे पाऊल..

सोलापूर : सोलापूरच्या महात्मा गांधी प्राणी संग्रहालयातील ७२ चितळांना सह्याद्रीच्या कुशीत निसर्गाच्या सानिध्यात सोडण्यात आले आहे. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाला गती देण्यासाठी वनविभागाने मोठे पाऊल उचलले आहे.

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, महाराष्ट्र वन विभाग आणि रेस्क्यू धर्मादाय न्यास चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्यात सह्याद्री परिसरातील वन्यजीव व्यवस्थापन अधिक बळकट करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या करारामुळे वन्यजीवांचे आरोग्य, तत्काळ पशुवैद्यकीय मदत, प्राणी संख्या व्यवस्थापन आणि मानव- वन्यजीव संघर्ष निवारणासाठी एक प्रभावी, तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम प्रणाली उभारली जाणार असल्याची माहिती वन्यजीव रक्षक रोहन भाटे यांनी दिली आहे.

या अंतर्गत १८ नोव्हेंबर रोजी २३ तर २५ नोव्हेंबर रोजी ४९ अशा तब्बल ७२ चितळांना चांदोली राष्ट्रीय उद्यानात पुनर्स्थानांतरण करण्यात आले आहे. सुरवातीचे आठ दिवस या चितळांना विलगीकरणात (कॉरन्टाइन) ठेवण्यात येणार असून तपासणीनंतर त्यांना जंगलात सोडण्यात येणार आहे.

सोलापूरच्या प्राणी संग्रहलातून दोन टप्प्यात ७२ चितळांचे स्थलांतर करण्यात आलेले आहे. १२ सांबरही पाठविण्याचे आदेश होते. मात्र, अद्याप त्यांची शिंगे गळून पडलेली नाहीत. शिंगासह प्रवास करणे कठीण असल्याने सध्या पाठविण्यात आलेले नाहीत. काही प्राण्यांची अदलाबदल करणे आवश्यक आहे. येथे सर्व चितळ एकाच कुळातील होते. यामध्ये बदल करणे आवश्यकच होते.- डॉ. सतीश चौगुले, पशुवैद्यकीय चिकित्सक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय प्राणी संग्रहालय.

सह्याद्रीत वाढताहेत वाघ

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात नुकतीच एक वाघीण ताडोबा अभयारण्यातून स्थलांतरित केली आहे. लवकरच आणखी पाच वाघ आणून सोडण्यात येणार आहेत. येथील वाघासांठी आवश्यक असलेले वाघाचे आवडते चितळ प्राणी येथे जास्तीत जास्त असणे आवश्यक असल्याने या सागरेश्वर अभयारण्य व सोलापूर येथील प्राणी संग्रहालय येथून एकूण ७२ चितळांचे स्थलांतर करण्यात आले आहे. आठ दिवसांच्या विलगीकरणानंतर त्यांची वैद्यकीय तपासणी करून त्यांना मुख्य जंगलात सोडण्यात येणार आहे.