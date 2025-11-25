सोलापूर

सोलापूरची ७२ चितळं विसावली सह्याद्रीत ! ; व्याघ्र प्रकल्पाला गती देण्यासाठी वन विभागाचे मोठे पाऊल..

Major Conservation Move: चितळांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी विशेष पिंजरे, पशुवैद्यकीय तज्ज्ञांची उपस्थिती आणि वनअधिकाऱ्यांचे समन्वयाने संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाली. सह्याद्रीच्या अनुकूल वातावरणात हे चितळ लवकर मिसळतील आणि खाद्यसाखळीची मजबुती वाढेल, अशी अपेक्षा वर्तवली जात आहे.
Wildlife Boost in Sahyadri! Solapur’s 72 Spotted Deer Rehabilitated to Support Tiger Reserve

सोलापूर : सोलापूरच्या महात्मा गांधी प्राणी संग्रहालयातील ७२ चितळांना सह्याद्रीच्या कुशीत निसर्गाच्या सानिध्यात सोडण्यात आले आहे. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाला गती देण्यासाठी वनविभागाने मोठे पाऊल उचलले आहे.

