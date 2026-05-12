Teacher Allegation: सोलापूर शिक्षण विभागात खळबळ, शिक्षणाधिकाऱ्यावर शारीरिक मागणीचा गंभीर आरोप, महिला शिक्षिकेचा दावा!

सोलापूर : माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सचिन जगताप यांनी शारीरिक सुखाची मागणी केली. मी त्यांच्या सांगण्यावरून गेले नाही, त्यामुळेच माझा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्यात आला, असा गंभीर आरोप एका महिला शिक्षिकेने सोमवारी माध्यमांसमोर केला. हा प्रकार जिल्हा परिषदेच्या आवारात पोलिसांच्या उपस्थितीत घडला..शिक्षिकेने सांगितले की, फेब्रुवारी महिन्यात हे प्रकरण उघडकीस आणले होते. नियमित वेतनश्रेणी मान्यतेसाठी मला बोलावण्यात आले होते. मी कार्यालयात गेले होते. त्यावेळी माझी आई व कार्यालयातील कर्मचारीही उपस्थित होते. थकीत बिलाचा प्रस्ताव तयार करून तिथे येण्यास सांगितले होते. मात्र, मी तेथे गेले नाही. त्यानंतर माझे थकीत बिल प्रलंबित ठेवण्यात आले. प्रस्तावावर नकारात्मक नोंदी करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला..त्या पुढे म्हणाल्या, ''मी दाखल केलेल्या प्रस्तावावर मला लागू नसलेले नियम लावण्यात आले. त्यामुळे बिल प्रलंबित ठेवण्यात आले. त्यांनी बोलावल्यानंतर मी गेले नाही, हेच त्यामागील कारण आहे. माझी चौकशीही लावण्यात आली. पुणे येथील कार्यालयातही पाठपुरावा केला; मात्र तेथूनही समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. आता मी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात आले असता उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात आहेत. पोलिसांना बोलावून मला ताब्यात देण्यात आले.''.सरकारी कामात अडथळा; महिला शिक्षिकेवर गुन्हाशिक्षणाधिकारी जगताप यांच्या तक्रारीवरून महिला शिक्षिका शीतल काळे यांच्याविरोधात सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला. त्यांना ताब्यात घेतल्याची माहिती जेलरोड पोलिसांनी दिली..'तो प्रस्ताव देता येत नाही; मान्यताच बोगस'माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सचिन जगताप यांचे उत्तर : ''मी ज्या पदावर कार्यरत आहे, त्या पदाच्या मर्यादा पाळूनच बोलू शकतो. गेल्या दोन वर्षांत मी कोणतेही चुकीचे काम केलेले नाही. संबंधित प्रकरणात मी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. यापूर्वीही हा विषय समोर आला होता. तक्रारीत तथ्य असते, तर आतापर्यंत माझ्यावर कारवाई झाली असती,'' असे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सचिन जगताप यांनी सांगितले..ते पुढे म्हणाले, ''मला अज्ञात व्यक्तींकडून दोन वेळा जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळाल्या आहेत. तरीही माझ्या कामकाजाच्या पद्धतीत बदल झालेला नाही. नियमांनुसारच काम करावे लागते. संबंधित प्रस्ताव मंजूर करता येत नाही. मुळात ती मान्यताच बोगस आहे. एमईपीएस नियम ३४.२ नुसार वेतन देता येत नाही.''