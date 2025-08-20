सोलापूर

MD Drugs: ‘एमडी’ ड्रग्जच्या तपासासाठी सोलापूरचे पोलिस मुंबईला रवाना; मोठ्या रॅकेटची शक्यता; सोलापूर, कलबुर्गीत आठजण जेरबंद

MD Drugs Network Busted: कलबुर्गीतील तिघांची ड्रग्ज पुरवठा करणाऱ्यांसमवेत थेट ओळख नसल्याने मोहसीन याने त्यांनाही सोबत नेले असावे, असा पोलिसांचा अंदाज आहे. ते तिघेजण कधीपासून या अवैध व्यवसायात होते, त्यांनी कोठे कोठे ड्रग्ज पुरवठा केला आहे, याचाही तपास ग्रामीण पोलिस करीत आहेत.
Solapur Police head to Mumbai in MD drugs probe; 8 arrested in Solapur and Kalaburagi.
Solapur Police head to Mumbai in MD drugs probe; 8 arrested in Solapur and Kalaburagi.Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: मुंबईतून एमडी ड्रग्ज सोलापुरात आणून कलबुर्गी व सोलापूर शहराजवळील गावांमध्ये पुरवठा करणाऱ्या आठ जणांना सोलापूर ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने जेरबंद केले आहे. ते संशयित आरोपी मुंबईतून नेमके कोणाकडून व कोणत्या भागातून ते ड्रग्ज घेत होते, याच्या शोधासाठी ग्रामीण पोलिसांचे पथक मुंबईला रवाना झाले आहे. त्यातून ड्रग्ज पुरवठ्याचे मोठे रॅकेट समोर येईल, असे अधिकारी सांगत आहेत.

