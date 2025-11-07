Solapur Politics: सुधीर खरटमल राष्ट्रवादीत; ज्येष्ठ नेते बळीराम साठेंचा लवकरच प्रवेश, उपमुख्यमंत्री अजित पवार लवकरच सोलापूर दौऱ्यावर

सोलापूर : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे सोलापूर शहराध्यक्ष सुधीर खरटमल यांनी आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. मुंबईतील वरळी डोम (एनएससीआय) येथे झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मेळाव्यात हा प्रवेश झाला. ज्येष्ठ नेते बळीराम साठे यांनी बुधवारी सह्याद्री अतिथिगृहावर उपमुख्यमंत्री पवार यांची भेट घेतली. वडाळा (ता. उत्तर सोलापूर) येथे जाहीर मेळाव्यात उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या उपस्थितीत साठे यांचा लवकरच प्रवेश होणार आहे. .MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील आढावा आज उपमुख्यमंत्री पवार यांनी घेतला. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष, खा. सुनील तटकरे, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांच्यासह जिल्ह्यातून माजी आमदार संजयमामा शिंदे, कल्याणराव काळे, जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील, शहराध्यक्ष संतोष पवार, कार्याध्यक्ष जुबेर बागवान, प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद चंदनशिवे, प्रदेश उपाध्यक्ष किसन जाधव, तौफिक शेख यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते..जिल्ह्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष पाटील यांनी तर शहराची माहिती शहराध्यक्ष पवार यांनी दिली. जिल्ह्यातून माजी आमदार शिंदे, काळे यांनी मनोगत व्यक्त केले. सोलापूर शहरातून किसन जाधव, आनंद चंदनशिवे व तौफिक शेख यांनी मनोगत व्यक्त केले. सोलापूर शहर व जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर लवकरच येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत एकत्रित काम करा, जास्तीत जास्त जागांवर राष्ट्रवादीचे उमेदवार विजयी होतील, या दृष्टीने नियोजन करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.