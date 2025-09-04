Solapur Accident:'बोरामणीजवळ बस अन्‌ कंटेनरच्या अपघातात आठ प्रवासी जखमी'; ओव्हरटेक करताना बसचा एका बाजूचा पत्रा फाटला

सोलापूर : सोलापूर- हैदराबाद रोडवरील बोरामणीजवळील शिवराम मंगल कार्यालयासमोर बुधवारी (ता. ३) दुपारच्या सुमारास भरधाव बस (केए ३८, एफ १२१२) व कंटेनरचा (जीजे १२, बीझेड ७३९०) अपघात झाला. सुदैवाने या अपघातात कोणाचाही मृत्यू झाला नसून बसमधील आठ प्रवासी जखमी झाले आहेत. अपघातात अक्षरश: कर्नाटक बसचा एका बाजूचा पत्रा पूर्णपणे फाटला होता..बिदर- पंढरपूर ही कर्नाटक पासिंगची बस प्रवाशांना घेऊन सोलापूरच्या दिशेने येत होती. बोरामणीजवळ आल्यावर सोलापूरकडे निघालेल्या कंटेनरला ओव्हरटेक करत असताना बस एका बाजूने कंटेनरला घासली. त्यात वाहकाच्या बाजूचा बसचा निम्म्याहून अधिक पत्रा उचकटून बाहेर आला होता. त्यात पाच पुरुष व तीन महिला प्रवासी जखमी झाले आहेत. अपघातात कोणाचाही मृत्यू झाला नसल्याची माहिती सोलापूर तालुका पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राहुल देशपांडे यांनी सांगितले. .अपघाताची माहिती मिळताच तालुका पोलिस ठाण्याचे अधिकारी, अंमलदार अपघातस्थळी पोचले. तोपर्यंत बोरामणीतील नागरिक, अन्य वाहनांमधील प्रवाशांची मोठी गर्दी झाली होती. वाहतूक काही वेळ ठप्प झाली होती. सर्वांनी मिळून जखमींना तातडीने सोलापुरातील सिव्हिल हॉस्पिटलला हलविले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.