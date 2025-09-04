सोलापूर

Solapur Accident:'बोरामणीजवळ बस अन्‌ कंटेनरच्या अपघातात आठ प्रवासी जखमी'; ओव्हरटेक करताना बसचा एका बाजूचा पत्रा फाटला

Major Road Accident Near Boramani: बिदर- पंढरपूर ही कर्नाटक पासिंगची बस प्रवाशांना घेऊन सोलापूरच्या दिशेने येत होती. बोरामणीजवळ आल्यावर सोलापूरकडे निघालेल्या कंटेनरला ओव्हरटेक करत असताना बस एका बाजूने कंटेनरला घासली.
Boramani accident: Bus collides with container during overtaking, eight passengers injured.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : सोलापूर- हैदराबाद रोडवरील बोरामणीजवळील शिवराम मंगल कार्यालयासमोर बुधवारी (ता. ३) दुपारच्या सुमारास भरधाव बस (केए ३८, एफ १२१२) व कंटेनरचा (जीजे १२, बीझेड ७३९०) अपघात झाला. सुदैवाने या अपघातात कोणाचाही मृत्यू झाला नसून बसमधील आठ प्रवासी जखमी झाले आहेत. अपघातात अक्षरश: कर्नाटक बसचा एका बाजूचा पत्रा पूर्णपणे फाटला होता.

