Solapur Politics: काँग्रेसला दे धक्का; फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद; सूचकाची बनावट सही केल्याची हरकत, आता भाजपविरोधातील उमेदवार कोण? याची उत्सुकता

सोलापूर : सोलापूर स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषद निवडणुकीत काँग्रेस उमेदवाराच्या अर्जावरील सूचक म्हणून केलेली माझी सही बनावट असल्याचे प्रतिज्ञापत्र खुद्द नगरसेवक नागेश भोसले यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे दिल्याने काँग्रेसला मोठा झटका बसला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकर यांचा अर्ज छाननीत बाद ठरवला आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत भाजपविरोधातील उमेदवार कोण असणार, याची चर्चा आता सुरू झाली आहे. तर दुसरीकडे नगरसेवक भोसले यांच्या एका सहीने ६०० हून अधिक मतदारांच्या आशेवर पाणी फेरले आहे. या प्रकरणानंतर काँग्रेस व भाजपमधील वाद अधिक चिघळण्याची शक्यता आहे..विधान परिषद निवडणुकीसाठी ९ उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले होते. यापैकी आज छाननीदरम्यान काँग्रेसचे उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकर यांच्या अर्जावर सूचक म्हणून सही केलेले नागेश भोसले यांनी बनावट सही असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याने फत्तेपूरकर यांचा अर्ज बाद ठरवण्यात आला. न्यू राष्ट्रीय समाज पार्टीचे ज्ञानदेव वाघमोडे यांनी भाजपच्या सदस्यांच्या बनावट सह्या करून अर्ज दाखल केला होता. बनावट सह्या केल्याची तक्रार सदस्यांनी केल्याने वाघमोडे यांचाही अर्ज बाद ठरवण्यात आला..२००९ साली जानकरांचा अर्ज ठरला होता बाद२००९ साली रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांच्या विरोधात उत्तम जानकर यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. उत्तम जानकर यांच्या अर्जातील दोन सूचकांच्या सह्या बनावट असल्याची हरकत मोहिते-पाटील यांनी घेतली होती. यावर निवडणूक अधिकाऱ्यांनी जानकर यांचा उमेदवारी अर्ज बाद ठरवला होता. त्यानंतर जानकर यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. उच्च न्यायालयानेही जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय कायम ठेवला होता. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत दाद मागितली होती..निवडणूक बिनविरोध होऊ देणार नाही : काँग्रेसकाँग्रेस उमेदवाराचा अर्ज बाद झाला असला, तरी महाविकास आघाडीतील मित्र पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे वसंतराव देशमुख यांचा अर्ज मंजूर झाला आहे. याबाबत उद्या (बुधवारी) तीनही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक होणार आहे. या बैठकीनंतर योग्य तो निर्णय घेऊ; पण निवडणूक बिनविरोध होऊ देणार नाही, असा इशारा काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सातलिंग शटगार यांनी दिला..जिल्हाधिकारी कार्यालयातच घोषणाबाजी...छाननीवेळी भाजप व काँग्रेसचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते एकमेकांसमोर आले. फत्तेपूरकर यांचे सूचक नागेश भोसले यांनी बनावट सही केल्याचे प्रतिज्ञापत्र दिल्याने काँग्रेस पदाधिकारी संतप्त झाले होते. भाजपचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण यांच्यासह नागेश भोसले समोर येताच संतप्त कार्यकर्त्यांनी नागेश भोसले यांचे नाव घेत ‘गद्दार नागेश भोसले यांचे करायचे काय, खाली मुंडी वर पाय’ अशी घोषणाबाजी केली. भाजप पदाधिकाऱ्यांनी ‘बोगस सूचक सही करणाऱ्या काँग्रेसचा धिक्कार असो’ अशा घोषणा दिल्या..मी मुळात काँग्रेस पक्षाचा नाहीच, मी आघाडीचा माणूस आहे. त्यामुळे माझ्यावर कोणाचाही अधिकार चालत नाही. सह्या १०० टक्के बोगस आहेत. मी पोलिसांकडे तक्रार करणार आहे. बोगस सही केल्याप्रकरणी काहीतरी कारवाई व्हावी. मी पैसे पुरवणारा आहे, पैसे घेणारा नाही. मी सही केलीच नाही, त्यांनीच (काँग्रेसच्या लोकांनी) बोगस सह्या केल्या आहेत.- नागेश भोसले, नगरसेवक, तीर्थक्षेत्र विकास आघाडी, पंढरपूर.मला सही दिली नाही, असे नागेश भोसले यांनी त्यांच्या मुलाच्या डोक्यावर हात ठेवून शपथ घेऊन सांगावे. मी माझ्या मुलीच्या डोक्यावर हात ठेवून सांगतो की, त्यांनी मला सूचक म्हणून सही दिली आहे. आम्ही दोघेही पांडुरंगाच्या दारात उभे राहू आणि विठ्ठलाच्या मूर्तीला हात लावून मला सही दिली नसल्याचे सांगावे. भोसले यांनी माझा विश्वासघात केला आहे, केसाने गळा कापला आहे. फोनवर बोलताना त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, तीन लोकांचा माझ्यावर दबाव आहे. या निवडणुकीत लोकशाहीची हत्या झाली आहे.- आदित्य फत्तेपूरकर, उमेदवार, काँग्रेस.भाजपच्या आमदार, पदाधिकाऱ्यांनी सूचकावर प्रचंड दबाव आणला. त्यांचे अपहरण केले. त्यांना खोटे प्रतिज्ञापत्र देण्यासाठी दबाव आणण्यात आला. त्या व्यक्तीचे आमच्याकडे कॉल रेकॉर्डिंग आहे. त्या व्यक्तीने आमच्या उमेदवारास स्वतः फोन करून सही घेऊन जाण्यास सांगितले. दोन्ही सह्या त्यांच्याच आहेत. बहुमत आहे तर भाजपला भीती कसली? इतक्या खालच्या पातळीवर जाऊन दबाव कशाला आणता? पारदर्शक पद्धतीने छाननी करा. चुकीचे काही झाले असल्यास ही निवडणूक स्थगित करावी, अशी मागणी आम्ही जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे.- प्रणिती शिंदे, खासदार.Ujani Temple: उजनीतील प्राचीन स्थापत्यकलेचा वारसा पुन्हा उजेडात; पाणी साठा घटल्याने पळसनाथ मंदिराचे दर्शन, पाच दशकांनंतरही सुस्थितीत.काँग्रेसच्या उमेदवाराला सूचक मिळणेही मुश्किल होते, त्यात एका सूचकाची खोटी सही करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात काँग्रेसची परिस्थिती एवढी ढासळली आहे की, त्यांच्याकडे सूचकासाठी माणसे नाहीत. काँग्रेसचा खोटारडेपणा लोकांना दिसू लागला आहे. त्यामुळे त्यांचे आता नाटक सुरू झाले आहे.- सचिन कल्याणशेट्टी, आमदार, भाजप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.