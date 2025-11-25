सोलापूर

'नर्तिका पूजा गायकवाडची जामिनावर मुक्तता'; बीड जिल्ह्यातील माजी उपसरपंच आत्महत्या प्रकरण; न्यायालयात काय घडलं?

Major Update in Beed: न्यायालयाने दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादांचा अभ्यास करून सशर्त जामीन मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये तपासात सहकार्य करणे, साक्षीदारांना संपर्क न करणे आणि ठराविक कालावधीत पोलीस ठाण्यात हजेरी लावणे या अटी घालण्यात आल्या.
Court Decision in Beed Suicide Case: Dancer Pooja Gaikwad Gets Bail

Court Decision in Beed Suicide Case: Dancer Pooja Gaikwad Gets Bail

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : बीड जिल्ह्यातील लुखामसला (ता. गेवराई) गावचे माजी उपसरपंच गोविंद जगन्नाथ बर्गे यांनी ९ सप्टेंबर रोजी आत्महत्या केली होती. त्यांच्या आत्महत्या प्रकरणात नर्तिका पुजा गायकवाड (रा. सासुरे, ता. बार्शी) हिच्याविरुद्ध वैराग पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला होता. पोलिसांनी तिला अटक केली होती. तिची बार्शी सत्र न्यायालयाने सोमवारी (ता. २४) जामिनावर मुक्तता केली.

Loading content, please wait...
Beed
endlife
district
deputy sarpanch
bail
aatpati case
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com