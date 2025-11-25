'नर्तिका पूजा गायकवाडची जामिनावर मुक्तता'; बीड जिल्ह्यातील माजी उपसरपंच आत्महत्या प्रकरण; न्यायालयात काय घडलं?

सोलापूर : बीड जिल्ह्यातील लुखामसला (ता. गेवराई) गावचे माजी उपसरपंच गोविंद जगन्नाथ बर्गे यांनी ९ सप्टेंबर रोजी आत्महत्या केली होती. त्यांच्या आत्महत्या प्रकरणात नर्तिका पुजा गायकवाड (रा. सासुरे, ता. बार्शी) हिच्याविरुद्ध वैराग पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला होता. पोलिसांनी तिला अटक केली होती. तिची बार्शी सत्र न्यायालयाने सोमवारी (ता. २४) जामिनावर मुक्तता केली..Pune News: दैव बल्वत्तर म्हणून महिला वाचली ! 'दहिटणे येथे घरगुती गॅसचा मोठा स्फोट'; गॅसची टाकी अचानक लिकेज अन्...माजी उपसरपंच गोविंद यांनी नर्तिका पूजा गायकवाड हिच्या सासुरे येथील घरासमोर स्वत:च्या गाडीत बंदुकीतून गोळी झाडून आत्महत्या केली होती. या बाबत मयताचे मेव्हणे लक्ष्मण चव्हाण (रा. नंदापूर, ता. जालना) यांनी पोलिसांत फिर्याद दिली होती. पूजा गायकवाडने गोविंदसोबत प्रेमसंबंध ठेवून वेळोवेळी पैसे, सोने, जागा, जमिनी घेतल्या. भावाच्या नावावर ५ एकर शेती करण्याचा किंवा गेवराईतील नवीन घर नावावर कर, नाहीतर तुझ्याशी बोलणार नाही, तुझ्यावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिली. त्यातून गोविंदने आत्महत्या केल्याचे फिर्यादीत नमूद होते..अटकेनंतर पूजाने ॲड. धनंजय माने यांच्यामार्फत बार्शी न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. अर्जाच्या सुनावणीवेळी ‘पूजाला या प्रकरणात केवळ संशयावरून गुंतवले आहे. मयताने आत्महत्येपुर्वी कोणतीही सुसाईड नोट लिहिलेली नाही..Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती...या केसचा तपास पूर्ण झालेला आहे, अशा परिस्थितीत महिला आरोपीला कारागृहात डांबून ठेवून काहीही साध्य होणार नाही’, असा युक्तिवाद केला. त्यानंतर न्यायालयाने संशयित आरोपी पूजाची जामिनावर मुक्तता करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणी पूजा गायकवाडतर्फे ॲड. धनंजय माने, ॲड. जयदीप माने, ॲड. शरद झालटे, ॲड. किरण गवळी यांनी काम पाहिले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.