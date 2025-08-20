Solapur Fraud: 'फायनान्सकडील गाड्यास्वस्तात देतो म्हणून १० लाख ८५ हजारला गंडा'; पाेलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल

सोलापूर

Cheap car deal scam exposed in Maharashtra: संशयित आरोपी कृष्णाल बडोले याने रोखीने, ऑनलाइन असे दहा लाख ८५ हजार रुपये घेतले. पण, त्याने ना गाड्या दिल्या ना पैसे परत दिले. त्यानंतर आपली फसवणूक झाल्याची खात्री होताच अक्षय गायकवाड या तरुणाने पोलिस ठाणे गाठले.
Updated on

सोलापूर: श्रीराम फायनान्समध्ये काम करतो से सांगून आम्ही नेहमीच नवीन, जुन्या कार जप्त करून आणतो. तुम्हाला स्वस्तात दोन महागड्या गाड्या देतो म्हणून कृष्णाल मुरलीधर बडोले (रा. सौदंड, जि. गोंदिया) याने १० लाख ८५ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याची फिर्याद अक्षय संजय गायकवाड (रा. शहा नगर, वांगी रोड) या तरुणाने फौजदार चावडी पोलिसांत दिली आहे.

