Struggle with flood:'14 तास झाडावर बसून पुराशी संघर्ष'; केवड येथील व्यक्तीची मध्यरात्री सुखरूप सुटका; रेस्क्यू टीमचा ७५ किलोमीटरचा प्रवास

Kevad Flood Drama: संघर्षाच्या परिस्थितीतही काही लोकांनी धाडस दाखवत, मनाची खंबीरता आणि धैर्य दाखवत पुराच्या धोक्यातून स्वतःला बाहेर निघण्यासाठी संघर्ष केल्याच्या गोष्टीही समोर येत आहेत. कुबेर धर्मे हे केवड येथील वृद्ध ग्रामस्थ सकाळी दहा वाजल्यापासून झाडावर अडकून पडले होते.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-किरण चव्हाण

माढा: माढा तालुक्यात सीना नदीला आलेल्या पुरामुळे केवड गावात झाडावर आसरा घेऊन बसलेल्या व्यक्तीला रेस्क्यू टीमने मंगळवारी मध्यरात्री ११ वाजून ५० मिनिटांनी सुखरूप बाहेर काढले. कुबेर नामदेव धर्मे या ज्येष्ठ व्यक्तीने तब्बल १४ तास संपूर्ण पुराच्या पाण्याने वेढलेल्या झाडावर बसून धाडसाने संघर्ष करत काढले.

