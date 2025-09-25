Struggle with flood:'14 तास झाडावर बसून पुराशी संघर्ष'; केवड येथील व्यक्तीची मध्यरात्री सुखरूप सुटका; रेस्क्यू टीमचा ७५ किलोमीटरचा प्रवास

-किरण चव्हाणमाढा: माढा तालुक्यात सीना नदीला आलेल्या पुरामुळे केवड गावात झाडावर आसरा घेऊन बसलेल्या व्यक्तीला रेस्क्यू टीमने मंगळवारी मध्यरात्री ११ वाजून ५० मिनिटांनी सुखरूप बाहेर काढले. कुबेर नामदेव धर्मे या ज्येष्ठ व्यक्तीने तब्बल १४ तास संपूर्ण पुराच्या पाण्याने वेढलेल्या झाडावर बसून धाडसाने संघर्ष करत काढले. .Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.माढा तालुक्यातील सीना नदीला आलेल्या पुरामुळे एका बाजूला शेतकरी आणि ग्रामस्थांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मात्र अशा संघर्षाच्या परिस्थितीतही काही लोकांनी धाडस दाखवत, मनाची खंबीरता आणि धैर्य दाखवत पुराच्या धोक्यातून स्वतःला बाहेर निघण्यासाठी संघर्ष केल्याच्या गोष्टीही समोर येत आहेत. कुबेर धर्मे हे केवड येथील वृद्ध ग्रामस्थ सकाळी दहा वाजल्यापासून झाडावर अडकून पडले होते. .स्वतःच्या मोबाईल वरून त्यांनी काही लोकांशी संपर्क केला. त्यानंतर ड्रोन कॅमेऱ्याच्या साह्याने त्यांना पुराच्या पाण्यातील झाडावर शोधण्यात आले. मात्र, पुराच्या पाण्याचा वेग एवढा होता की उंदरगावच्या एका तीरावरून दुसऱ्या तीरावर पुराच्या पाण्यात अडकलेल्या धर्म यांच्यापर्यंत पोचण्यासाठी रेस्क्यू टीमच्या बोटीलाही मर्यादा पडत होत्या..शेवटी पाचशे मीटर अंतरावर असलेल्या धर्म यांच्यापर्यंत पोचण्यासाठी रेस्क्यू टीमला नदीतीराच्या पलीकडच्या बाजूला जाण्यासाठी माढा - कुर्डुवाडी, कुर्डुवाडी - बार्शी, बार्शी - मालवंडीमार्गे ७५ किलोमीटरचा प्रवास करावा लागला आणि नदीच्या पहिल्या तीरावर रेस्क्यू टीम पोहोचली. मध्यरात्री बरोबर बाराच्या दरम्यान इन्फ्रारेड कॅमेरेच्या मदतीने या व्यक्तीशी संपर्क करत लोकेशन घेत रेस्क्यू टीम या व्यक्तीपर्यंत पोचली व त्यांना सुखरूप काढले..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .तंत्रज्ञान आणि धैर्याची सांगडरेस्क्यू टीमला कुबेर धर्मे यांचा पत्ता लागणे हे सोपे नव्हते. पाण्याचा पसारा, अंधार आणि संपर्काचा अभाव यामुळे शोधमोहीम कठीण झाली होती. पण इन्फ्रारेड कॅमेऱ्यांच्या मदतीने त्यांचा लोकेशन मिळवण्यात यश आले. झाडावर बसलेल्या कुबेर धर्मे यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला आणि रेस्क्यू टीमने मध्यरात्री ११ वाजून ५० मिनिटांनी त्यांना सुखरूप बाहेर काढले. रेस्क्यू टीमने बोट आणि सुरक्षा उपकरणांच्या साहाय्याने कुबेर धर्मे यांच्यापर्यंत पोचून त्यांना झाडावरून खाली उतरवले. त्या क्षणी कुबेर धर्मे यांच्या डोळ्यातील अश्रू, त्यांच्या चेहऱ्यावरचे समाधान, आणि रेस्क्यू टीमच्या चेहऱ्यावरचे यशाचे हास्य हे सगळे दृश्य गावकऱ्यांच्या मनात कायमचे कोरले गेले. ही घटना केवळ एका व्यक्तीच्या जिवाची सुटका नव्हे, तर मानवी जिद्द, तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर आणि रेस्क्यू टीमच्या समर्पणाची साक्ष आहे. कुबेर धर्मे यांचा झाडावरचा संघर्ष आणि रेस्क्यू टीमचे धैर्य हे संकट काळात प्रेरणादायी ठरते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.