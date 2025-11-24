Solapur News : मंगळवेढ्यातील पिकनुकसान; हमीभाव, शिधापत्रिका प्रश्नावर शिवसेनेचे निवेदन; तहसीलदारांकडे शेतकऱ्यांना न्यायाची मागणी!

मंगळवेढा : तालुक्यातील पावसामुळे बाधित झालेल्या व नुकसान भरपाई पासून वंचित शेतकऱ्याचे पंचनामे करण्यासह मका पिकाचे हमीभाव केंद्र सुरू करावे या मागणीसाठी सत्ताधारी शिवसेनेनेच निवेदनाद्वारे तहसीलदार यांच्याकडे न्याय मागितला. याबाबत मागणीची निवेदन निवासी नायब तहसीलदार यांनी स्वीकारले.यावेळी शेतकरी सेनेचे तालुकाध्यक्ष दिगंबर गरंडे, शेतकरी सेनेचे जिल्हा संपर्क प्रमुख संजय गेजगे,जिल्हा अध्यक्ष रामचंद्र जाधव ,जिल्हा संघटक राजकुमार स्वामी, मारुती वाघमारे, बालाजी धनवे, सुरेश वाघमोडे, अमोगसिद्ध काकणकी,चेतन वाघमोड, मधुकर कोटे, कृष्णा सोमूत्ते,विठ्ठल पडवळे,नवनाथ सिरसटकर,युवराज म्हेत्रे,महेश तळ्ळे,अजित टकले, बबन मुंगसे,बाबा इनामदार, ग्रामपंचायत सदस्य चणवीर लंगोटे, नागनाथ म्हमाने, दत्तात्रय कोरे,दादा तुकाराम बंडगर,कल्पेश मोटे,बाळासाहेब डांगे, सुरेश डांगे, दादा मोठे, तानाजी डांगे. .समाधान डांगे,मोहन गरंडे,आबा करंडे, दिनेश सलगरअशोक सुतार,दत्ता इंगोले, रेवाप्पा कोरे, नितीन पाटील, भरमु काळे,आदी उपस्थित होते. या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की तालुक्यांमध्ये सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या महिन्यात संततधार आणि जोरदार पावसामुळे शेती पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या नुकसानीचे पंचनामे करताना ठराविक दिवसाचा अवधी दिल्यामुळे काही शेतकरी अजून वंचित राहिले आहेत त्या वंचित शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात यावा ज्या शेतकऱ्यांचे पंचनामे करताना तलाठ्याने कमी नुकसान दाखवून त्यांच्यावर अन्याय केला..Pune News : वृद्ध सासूला सुनेचा सासूरवास; न्यायालयाने दिला दिलासा, मुलगा-सुनेला घर सोडण्याचे आदेश.त्या तलाठ्यावर कारवाई करण्यात यावी ज्या गावाला अनुदान मिळाले आहे त्या अनुदान पात्र याद्या गावपातळीवर प्रसिद्ध करण्यात याव्यात यासह तालुक्यात मका पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान उत्पादन झाले असून व्यापाऱ्याकडून प्रति क्विंटल सहाशे रुपये पेक्षा अधिक रुपये अधिक कमी दर देऊन नुकसान शेतकऱ्यांचे केले जात आहे तरी शासनाने तात्काळ मका हमीभाव केंद्र सुरू करण्यात यावे. शिधापत्रिकेमध्ये नाव वाढवणे व नाव कमी करणे ही प्रक्रिया तात्काळ होत नाही पुरवठा खात्यात वारंवार शिधापत्रिकाधारकांना त्रासदायक त्रास सहसावा लागत आहे शिवाय ग्रामीण भागातील शिधापत्रिकेवर निश्चित केलेला मालाचा दुकानदारांकडून गैरव्यवहार केला जात आहे त्यावर कारवाई करावी अशा मागणीचे निवेदन यावेळी देण्यात आले. दरम्यान शिवसेनेच्या या निवेदनावर आचारसंहिता संपताच 4 डिसेंबर रोजी दुपारी या प्रश्नावर तहसीलदार यांनी संबंधित अधिकाऱ्या समवेत बैठक आयोजित करण्यात आल्याचे पत्र यावेळी देण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.