Mangalwedha Municipality Election: मंगळवेढा नगरपालिका निवडणूकीसाठी मित्रपक्षाचे स्वबळाचे इशारे; राजकीय हालचालीला वेग

Preparations Accelerate with Ally Party Moves: नगरपालिकेच्या थेट नगराध्यक्ष पदासाठी सर्वसाधारण पुरुष किंवा राखीव पुरुष असे आरक्षण निघेल या आशेवर अनेकांनी आपली राजकीय मोर्चेबांधणी केली. परंतु आरक्षण सोडतीमध्ये सर्वसाधारण महिलेचे आरक्षण निघाल्यामुळे अनेक इच्छुकांची गोची झाले.
मंगळवेढा: नगरपालिका निवडणुकीच्या प्रभागरचनेच्या नंतर राजकीय हालचालीला वेग येऊ लागला. त्यामुळे होणारी निवडणूक ही दुरंगी के बहुरंगी होणार याची चर्चा दिवाळीच्या निमित्ताने होत आहे. मात्र मित्र पक्षांनीच स्वतंत्रपणे लढण्याची इशारा दिल्यामुळे नगरपालिका निवडणुकीत मोठे फटाके फुटण्याची शक्यता निर्माण झाली.

