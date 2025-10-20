Mangalwedha Municipality Election: मंगळवेढा नगरपालिका निवडणूकीसाठी मित्रपक्षाचे स्वबळाचे इशारे; राजकीय हालचालीला वेग

-हुकूम मुलाणीमंगळवेढा: नगरपालिका निवडणुकीच्या प्रभागरचनेच्या नंतर राजकीय हालचालीला वेग येऊ लागला. त्यामुळे होणारी निवडणूक ही दुरंगी के बहुरंगी होणार याची चर्चा दिवाळीच्या निमित्ताने होत आहे. मात्र मित्र पक्षांनीच स्वतंत्रपणे लढण्याची इशारा दिल्यामुळे नगरपालिका निवडणुकीत मोठे फटाके फुटण्याची शक्यता निर्माण झाली..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.नगरपालिकेच्या थेट नगराध्यक्ष पदासाठी सर्वसाधारण पुरुष किंवा राखीव पुरुष असे आरक्षण निघेल या आशेवर अनेकांनी आपली राजकीय मोर्चेबांधणी केली. परंतु आरक्षण सोडतीमध्ये सर्वसाधारण महिलेचे आरक्षण निघाल्यामुळे अनेक इच्छुकांची गोची झाले. विधानसभेच्या निवडणुकीत उमेदवारीवरून राज्यात महाविकास आघाडी असली तरी मंगळवेढ्यात मात्र काँग्रेसने व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने सामंजस्य भूमिका न घेत स्वतंत्र उमेदवार देऊन आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेतला अगदी त्याच पद्धतीने महायुतीच्या तीन पक्षानी स्वतंत्र उमेदवार जाहीर करत आहेत. .एका बाजूला भाजपाने पक्षीय चिन्हावर निवडणूक लढवून आपला नगराध्यक्ष करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करत आहेत त्या दृष्टीने काल एक बैठक झाली त्या बैठकीमध्ये काहींनी पक्षी चिन्हावर निवडणूक लढवण्याची सूचना केली तर काहींनी दलित व मुस्लिम समाजाची मते मिळत नसल्याने आघाडी करून निवडणूक लढवावी अशी सूचना केली त्यामुळे दलित मुस्लिम मतासाठी पक्षीय चिन्ह डावलणार की पक्ष वाढवण्यासाठी दलित मुस्लिमांची मनधरणी करून पक्षी चिन्ह लोकात नेणार हे येत्या काही काळात स्पष्ट होणार आहे. भाजपकडून प्रा.तेजस्विनी कदम,राधिका सुरवसे,रतन पडवळे यातील कुणाला आखाड्यात उतरवले जाते महत्त्वाचे ठरणार आहे. .दुसऱ्या बाजूला महायुतिचा मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने देखील आपण नगराध्यक्ष पदासह 21 उमेदवार जवळपास निश्चित केलेले आहेत त्यामुळे येत्या काही दिवसात ते त्या गटाची बैठक होऊन निवडणुकीची भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचे पॅनल प्रमुख अजित जगताप यांनी सांगितले,राष्ट्रवादीकडून प्रा.सुप्रिया जगताप या सध्या दावेदार आहेत तर शिवसेना शहराध्यक्ष प्रतीक किल्लेदार यांना शिवसेनेच्या वरिष्ठ नेत्याने काहीही करा पण नगराध्यक्ष शिवसेनेचे करा या सूचना दिल्यामुळे शहराध्यक्ष प्रतीक किल्लेदार कुणाला बरोबर घेऊन शिवसेनेची मोट बांधतात हे देखील पहावे लागेल, यात माधवी किल्लेदार दावेदार आहेत अशा स्थितीत महाविकास आघाडीमध्ये अजूनही उमेदवाराची निश्चिती केली नाही. .मात्र सध्या समविचारी आघाडी मधून अरुणा दत्तू व रीना भगरे यांच्या नावाची प्राथमिक स्वरूपात चर्चा सुरू आहे त्यामुळे या निवडणुकीत काँग्रेस पक्ष शहरांमध्ये सातत्याने जनतेच्या प्रश्नावर आंदोलन करून सक्रिय झाला असला तरी त्यांनी मित्रपक्ष सोबत आले तर घेऊ अन्यथा स्वबळावर लढू असे संकेत दिले आहे.तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने तालुक्यात भाकरी फिरवली मात्र नगरपालिकेत धोका होवू नये म्हणून शहराध्यक्ष चंद्रशेखर कोंडूभैरी यांना पुन्हा शहराध्यक्ष पदाची जबाबदारी दिली असली तरी पक्षीय स्तरावर माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे,भैरवनाथ उद्योग समुहाचे अध्यक्ष अनिल सावंत, राहुल शहा अन्य सहकारी पक्षाची बैठक घेऊन निवडणूक लढण्याबाबत चर्चा झाली मात्र अधिकृत तपशील बाहेर आलेला नाही. छत्रपती शाहू शहर विकास आघाडीची देखील बैठक गोपनीय ठिकाणी झाली त्यामुळे नगरपालिकेची निवडणुकी बहुरंगी होणार हे जवळपास निश्चित झाले. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.दरम्यान विधानसभेच्या मतदार निश्चितीवरून शहरातील प्रभागातील मतदार संख्या निश्चित करण्यात आली. शहरात काँग्रेसने दुबार मतदार वाढीवरून प्रशासनाला निवेदन दिले. सध्या आलेल्या हरकतीवरून नगरपालिकेने स्थळ पाहणीस सुरुवात केली आहे त्यामुळे विधानसभेच्या मतदानातील किती मतदार कमी होतात की जैसे थे राहतात हे देखील महत्त्वाचे ठरणार आहे मात्र प्रत्यक्ष आखाड्यात कोण उतरणार हे अद्याप स्पष्ट नसले तरी मतदाराची दिवाळी गोड करण्यास कोणता उमेदवार आघाडी घेणार याची नगरपालिकेची दिवाळी मात्र गोड होणार हे मात्र नक्की..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.