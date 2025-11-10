Mangalwedha Municipality Election: 'मंगळवेढा नगरपालिकेचा आखाडा आजपासून'; निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाने अपक्षांची गोची

-हुकूम मुलाणीमंगळवेढा: स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी शहरातील नागरिकांना तब्बल 9 वर्षानंतर मतदानाची संधी मिळणार असल्याने ऐन हिवाळ्यात मतदारांची चंगळ होणार असली तरी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाने अपक्षांना चिन्ह वाटपानंतर प्रचारासाठी चार दिवसाचा कालावधी मिळणार असल्याने या निवडणुकीत अपक्षांची गोची निर्माण झाली..Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.मागील नगरपालिका निवडणुकीत राजकीय नेत्यांनी अनेक उमेदवारांना सोयीची पक्षचिन्हे देऊन विजयी करण्याची भूमिका बजावली होती. त्यामध्ये एकच अपक्ष विजयी झाला मात्र यंदाच्या निवडणुकीत कोणत्याही राजकीय पक्षाचा वाईटपणा नको म्हणून सध्या चाचपणी सुरू केली जात आहे. सध्या खर्च करण्यास सक्षम आणि विजयी होणाऱ्या गटाबाबत देखील चाचणी केली जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसाठी आजपासून अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात आहे.तर 21 तारखेला पर्यंत माघार घेतले जाणार आहेत.त्यानंतर आखाड्यात राहिलेल्या अपक्ष उमेदवारांना चिन्ह वाटपासाठी 26 नोव्हेंबरची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे..त्याच दिवशी अपक्ष उमेदवारांना चिन्ह वाटप झाल्यानंतर त्यांना प्रचार करण्यासाठी फक्त चार दिवसाचा वेळ राहणार आहे त्यामुळे चार दिवसात मतदारापर्यंत चिन्ह पोचवणं मतदारांच्या मनात चिन्ह बिंबवणे शहरातील व सध्या नोकरीच्या निमित्ताने बाहेरगावी असलेल्या मतदारांना देखील याबाबतची माहिती देऊन मतदान करण्यासाठी शहरात आणण्यापर्यंत मोठी कसरत करावी लागणार आहे मात्र जे पक्षीय चिन्हावर उभारणार आहेत त्यांचे चिन्ह 21 नोव्हेंबर नंतर जवळपास निश्चित होणार आहे.त्यामुळे त्यांना दहा दिवसाचा अवधी प्रचारासाठी मिळणार आहे..महायुती व महाविकास आघाडीमध्ये सहा पक्षाचा भरणा असल्याने पक्षीय चिन्हावर निवडणूक लढवणार अडचण निर्माण होऊ नये व संभाव्यविरोधक देखील निर्माण होऊ नये या दृष्टिकोनातून अनेकांनी अपक्ष अथवा आघाडी करून लढण्यावर भर दिला जात आहे मात्र निवडणूक आयोगाच्या निर्णयामुळे अशांची गोची निर्माण झाली. पक्षीय चिन्हावर निवडणूक लढवणे हे अधिक सोयीचे ठरणार आहे मात्र पक्षाची भूमिका ही मतदारांना पटण्यासारखी व भविष्याचा विकास करण्यासाठी असेल तर मतदारांकडून त्यांचा विचार केला जाऊ शकतो अन्यथा निवडणुकीत वेगळा निकाल देखील लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..नगराध्यक्ष पदासहित सर्व 21 जागा भारतीय जनता पार्टीच्या कमळ चिन्हावर लढविण्यात येणार असून सर्व ठिकाणी सक्षम उमेदवार आहेत माननीय आ.समाधान आवताडे यांच्या चर्चेतून व पदाधिकाऱ्यांकडून मत जाणून घेतले जाणार आहे.शशिकांत चव्हाण. जिल्हाध्यक्ष भाजपा.महायुतीचा घटकापक्ष म्हणून आ.समाधान आवताडे सोबत चर्चा सुरू आहे.त्यांनी नगराध्यक्षपद,व काही जागा सन्मानपूर्वक द्याव्यात. दोन दिवसात त्यांच्या मुलाखतीनंतर आम्ही आमच्या पक्षाची भूमिका स्पष्ट करू.अजित जगताप,मतदारसंघअध्यक्ष राष्ट्रवादी.नगराध्यक्षपदासह काही जागा सन्मानजनक दिल्या तर आम्ही महायुती म्हणून सोबत लढू या संदर्भात आमची मित्र पक्षाबरोबर अगोदर बोलणी करू त्यानंतर आमची भूमिका स्पष्ट करू .प्रतीक किल्लेदार शहराध्यक्ष शिवसेना.भाजप विरोधात सर्वपक्षीय स्थानिक आघाडी होत असेल आणि काँग्रेस पक्षाला सन्मानपूर्वक जागा मिळत असतील तर आम्ही त्यांच्यासोबत आघाडी करायला तयार आहे.अॅड राहूल घुले,शहराध्यक्ष काॅग्रेस.MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...नगराध्यक्ष पदासहित सर्व जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष लढवणार आहे मित्रपक्ष सोबत आले तर त्यांच्यासोबत चर्चेतून काही मार्ग काढता आला तर बघूया चंद्रशेखर कोंडूभैरी, शहराध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.