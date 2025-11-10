सोलापूर

Mangalwedha Municipality Election: 'मंगळवेढा नगरपालिकेचा आखाडा आजपासून'; निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाने अपक्षांची गोची

Election Commission decision: मागील नगरपालिका निवडणुकीत राजकीय नेत्यांनी अनेक उमेदवारांना सोयीची पक्षचिन्हे देऊन विजयी करण्याची भूमिका बजावली होती. त्यामध्ये एकच अपक्ष विजयी झाला मात्र यंदाच्या निवडणुकीत कोणत्याही राजकीय पक्षाचा वाईटपणा नको म्हणून सध्या चाचपणी सुरू केली जात आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
-हुकूम मुलाणी

मंगळवेढा: स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी शहरातील नागरिकांना तब्बल 9 वर्षानंतर मतदानाची संधी मिळणार असल्याने ऐन हिवाळ्यात मतदारांची चंगळ होणार असली तरी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाने अपक्षांना चिन्ह वाटपानंतर प्रचारासाठी चार दिवसाचा कालावधी मिळणार असल्याने या निवडणुकीत अपक्षांची गोची निर्माण झाली.

