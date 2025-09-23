सोलापूर

Solapur Accident:'भिंत कोसळून ढवळसमध्ये विद्यार्थाचा मृत्यू'; दोघे गंभीर जखमी, मंगळवेढा तालुक्यात संततधार पाऊस..

Tragic Incident in Mangalvedha: योगीराजचा 22 सप्टेंबर रोजी स.7.30 वाजता उपचार दरम्यान मृत्यू झाला तर जागृतीवर उपचार सुरू आहेत या घटनेने ढवळस गावात ऐन नवरात्र उत्सवात शोककळा पसरली. योगीराज हा मंगळवेढ्यातील नुतन मराठी विद्यालयात इयत्ता पाचवीच्या वर्गात शिकत असून तो हुशार विद्यार्थी होता.
Collapsed wall in Dhavalsam, Mangalvedha after heavy rain, claiming the life of a student.

सकाळ वृत्तसेवा
- हुकूम मुलाणी

मंगळवेढा : मंगळवेढा तालुक्यात गेली दहा दिवस सतत सुरू असलेल्या पावसामुळे शेती पिकाचे नुकसान झाल्याने शेतकरी कासावीस झाला. असतानाच तालुक्यातील ढवळस येथे पावसाने भिजलेली भिंत अंगावर कोसळून योगीराज जगन्नाथ हेंबाडे वय 11 याचा मृत्यू उपचारा दरम्यान मृत्यू झाला तर त्याची बहीण जागृती हेंबाडे ही जखमी असून हिच्यावर खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

Solapur

