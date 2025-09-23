Solapur Accident:'भिंत कोसळून ढवळसमध्ये विद्यार्थाचा मृत्यू'; दोघे गंभीर जखमी, मंगळवेढा तालुक्यात संततधार पाऊस..

- हुकूम मुलाणीमंगळवेढा : मंगळवेढा तालुक्यात गेली दहा दिवस सतत सुरू असलेल्या पावसामुळे शेती पिकाचे नुकसान झाल्याने शेतकरी कासावीस झाला. असतानाच तालुक्यातील ढवळस येथे पावसाने भिजलेली भिंत अंगावर कोसळून योगीराज जगन्नाथ हेंबाडे वय 11 याचा मृत्यू उपचारा दरम्यान मृत्यू झाला तर त्याची बहीण जागृती हेंबाडे ही जखमी असून हिच्यावर खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी. मंगळवेढा तालुक्यात गेली दहा दिवस सतत पावसाने थैमान मांडले आहे. शेती पिके पूर्णपणे पाण्यात गेले आहेत. तालुक्यातील डोणज व नंदूर या भागात घराची पडझड झाली आहे. ढवळस येथील जागृती जगन्नाथ हेंबाडे व योगीराज जगन्नाथ हेंबाडे हे बहिण भाऊ 21 सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी 8.30 वाजता तुळजापूरला ज्याेत आणण्यासाठी जाणाऱ्या गाडीची पूजा गावातील ग्रामस्थ करीत होते. त्या पुजेला हे बहिण भाऊ उपस्थित होते. पुजा करून घराकडे बोळातील रस्त्यातून जात असताना अचानक पावसाने भिजलेल्या जुन्या वाड्याची भिंत अंगावर कोसळून हे दोघे गंभीर जखमी झाले..तात्काळ नागरिकांनी उपचारासाठी दाखल केले. योगीराजचा 22 सप्टेंबर रोजी स.7.30 वाजता उपचार दरम्यान मृत्यू झाला तर जागृतीवर उपचार सुरू आहेत या घटनेने ढवळस गावात ऐन नवरात्र उत्सवात शोककळा पसरली. योगीराज हा मंगळवेढ्यातील नुतन मराठी विद्यालयात इयत्ता पाचवीच्या वर्गात शिकत असून तो हुशार विद्यार्थी होता. या घटनेनंतर आ.समाधान आवताडे, तहसीलदार मदन जाधव यांनी घटनास्थळी भेट देऊन घटनास्थळाची पाहणी केली. .Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.मंगळवेढा तालुक्याच्या ग्रामीण भागात सध्या अनेक घरे पडकी आहेत.ही घरे धोकादायक असून इतर निष्पाप नागरिकासाठी धोकादायक बनली आहेत.जमीन असलेले शेतकरी शेती करण्याच्या निमित्ताने रानात गेल्यामुळे गावातील पडकी घरे ग्रामपंचायतीने जमीनदोस्त करण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने सूचना देण्याची गरज आहे.या जागा भविष्यात इतर प्रयोजनासाठी वापरात येईल,गावठाणातील नागरिकाचा जीव सुरक्षित राहील. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.