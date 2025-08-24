Solapur News: मंगळवेढ्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती आरक्षण सोडतीकडे संभाव्य इच्छुकांचे लक्ष; सोडतीनंतर राजकीय हालचाली गतिमान होणार

-हुकूम मुलाणीमंगळवेढा : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठीची प्रभाग रचना अंतिम झाल्यामुळे प्रभागाचे आरक्षण सोडतीसाठी मात्र जुनी रचना कालबाह्य ठरवल्यामुळे नव्या प्रभाग रचनेनुसार या निवडणुका होणार आहेत.नव्या सोडतील कोणता गण राखीव व कोणता सर्वसाधारण राहणार याची धाकधुक वाढली. गट व गणाच्या आरक्षण सोडतीनंतर तालुक्यातील राजकीय हालचाली गतिमान होणार आहेत..Ramdas Athawale: अपेक्षित जागा न मिळाल्यास स्वबळावर लढा: रामदास आठवले यांचा आदेश; राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षांसोबत युती हाेणार नाही. तालुक्यात चार जिल्हा परिषद गट व आठ पंचायत समिती गण कार्यरत असून मध्यतरीच्या नियमानुसार पाच गट व दहा गण निश्चित झाले होते मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका हा जुन्या नियमानुसार होणार आहे. प्रभाग रचना ही अंतिम झाल्यामुळे आता प्रभागाचे आरक्षण काय राहणार याची उत्सुकता शिगेला लागली.गेली चार वर्षे पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेवर प्रशासकराज होते त्यामुळे लोकप्रतिनिधी आणि जनता यांच्यातील संवाद कमी झाला. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या अनेक योजना राबवताना स्थानिक आमदाराचे मत विचारात घेतले जात होते तर पंचायत समितीचे सभापती पदाचे आरक्षण हे देखील कोणत्या प्रवर्गाला निश्चित होणार याचीही उत्सुकता शिगेला पोचली. .२००२, २००७, २०१२ व २०१७च्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत १९९६ ची नियमावली वापरली जात होती. आता २०२५ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकांसाठी ग्रामविकास विभागाने नवी नियमावली तयार केली. नवीन नियमावली तयार झाल्याने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या (जागांच्या आरक्षणाची पद्धत व चक्रानुक्रम) नियम १९९६ हा रद्द करण्यात आला. आता २०११ च्या जनगणनेनुसार ज्या गटात गणात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीची सर्वाधिक लोकसंख्या असेल अशा जागांपासून सुरुवात करून उतरत्या क्रमाने या जागा वाटून दिल्या जाणार आहेत. .धक्कादायक! 'संगमनेर तालुक्यात कुत्र्यांचे भांडण, मालकांमध्ये वाद; कुऱ्हाडीच्या घावाने कुत्रा जखमी, ‘कुत्र शेळ्यांवर धावलं अन्...नव्या उतरत्या क्रमाची ही पहिलीच निवडणूक असणार आहे. त्यामुळे ज्या लोकसंख्या अधिक, तेच गट/गण या निवडणुकीसाठी गटात /गणात अनुसूचित जाती/जमातीला राखीव होणार हे निश्चित झाले. मात्र ते गण आणि गट कोणते याविषयी मात्र विचारणा होऊ लागली. सध्या तालुक्यात भाजपाने आपले मतदार संघातील पकड मजबूत केली आहे त्यांच्या सोबतीला राष्ट्रवादी व शिवसेनेची साथ मिळणार आहे अशा परिस्थितीत त्यांच्या विरोधात लढताना राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, काँग्रेस हे महाविकास आघाडी म्हणून लढणार की दामाजी कारखान्याच्या निवडणुकीत तयार झालेल्या समविचारी आघाडी म्हणून लढवणार हे देखील येत्या काही दिवसात स्पष्ट होणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.