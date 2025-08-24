सोलापूर

Solapur News: मंगळवेढ्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती आरक्षण सोडतीकडे संभाव्य इच्छुकांचे लक्ष; सोडतीनंतर राजकीय हालचाली गतिमान होणार

After Reservation Draw: चार जिल्हा परिषद गट व आठ पंचायत समिती गण कार्यरत असून मध्यतरीच्या नियमानुसार पाच गट व दहा गण निश्चित झाले होते मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका हा जुन्या नियमानुसार होणार आहे. प्रभाग रचना ही अंतिम झाल्यामुळे आता प्रभागाचे आरक्षण काय राहणार याची उत्सुकता शिगेला लागली.
मंगळवेढा : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठीची प्रभाग रचना अंतिम झाल्यामुळे प्रभागाचे आरक्षण सोडतीसाठी मात्र जुनी रचना कालबाह्य ठरवल्यामुळे नव्या प्रभाग रचनेनुसार या निवडणुका होणार आहेत.नव्या सोडतील कोणता गण राखीव व कोणता सर्वसाधारण राहणार याची धाकधुक वाढली. गट व गणाच्या आरक्षण सोडतीनंतर तालुक्यातील राजकीय हालचाली गतिमान होणार आहेत.

