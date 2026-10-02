सोलापूर

Mangalwedha Drought: चारा डेपो, चारा छावणी ऐवजी शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात अनुदान द्या, जिल्हाधिकाऱ्याकडे मागणी

Mangalwedha Drought, Fodder Subsidy, Direct Bank Transfer दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांनी चारा डेपो किंवा छावणीऐवजी जनावरांसाठी मिळणाऱ्या अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यावर देण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली.
Collector S. Kartikeyan interacts with farmers during a visit to drought-affected areas in Mangalwedha.

Collector S. Kartikeyan interacts with farmers during a visit to drought-affected areas in Mangalwedha.

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हुकूम मुलाणी: सकाळ वृत्तसेवा
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मंगळवेढा : दुष्काळात जनावरे जगण्यासाठी चाऱ्याचा प्राधान्याने विचार करता चारा डेपो किंवा चारा छावणी ऐवजी छावणीतील जनावरांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदान इतकी रक्कम महाडिबीटीवरून शेतकऱ्याच्या थेट बँक खात्यावर द्यावी अशी मागणी लेडवे चिंचाळे येथील शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकीकेयन यांच्याकडे केली.

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