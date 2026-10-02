Mangalwedha Drought: चारा डेपो, चारा छावणी ऐवजी शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात अनुदान द्या, जिल्हाधिकाऱ्याकडे मागणी

मंगळवेढा : दुष्काळात जनावरे जगण्यासाठी चाऱ्याचा प्राधान्याने विचार करता चारा डेपो किंवा चारा छावणी ऐवजी छावणीतील जनावरांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदान इतकी रक्कम महाडिबीटीवरून शेतकऱ्याच्या थेट बँक खात्यावर द्यावी अशी मागणी लेडवे चिंचाळे येथील शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकीकेयन यांच्याकडे केली. .जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकीकेयन यांनी आज गणेशवाडी, आंधळगाव,लेंडवे चिंचाळे आणि शिरसी या दुष्काळी भागाचा पाहणी दौरा केला त्या दौऱ्यात शेतकऱ्यांशी संवाद साधला असता शेतकऱ्यांनी ही मागणी केली यावेळी उपविभागीय अधिकारी बी.आर.माळी,तहसीलदार मदन जाधव, तालुका कृषी अधिकारी मनीषा मिसाळ, दामाजीचे माजी संचालक परमेश्वर अवताडे, देवा इंगोले,आदीसह या भागातील शेतकरी उपस्थित होते यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नुकसान झालेल्या पिकाची पाहणी केली असता शेतकऱ्यांना पेरणी कधी झाली याबाबतची विचारणा केली .असता शेतकऱ्यांनी खरीपाची पेरणी केली परंतु पावसाने दडी मारल्यामुळे काही हाताला लागले नाही त्यामुळे खरिपासाठी केलेला खर्च पूर्णपणे वाया गेला त्यामुळे येत्या काही दिवसात रब्बीचा पाऊस पडेल या आशेवर त्या पिकाची फणपाळी करून ठेवली. त्यामुळे पंचनामे करताना आम्ही काय दाखवायचे वस्तुस्थिती बघून पंचनामे करावेत अशी मागणी यावेळी शेतकऱ्यांनी केली असता जिल्हाधिकारी सरसकट पंचनामे करण्याचे सूचना कर्मचाऱ्यांना दिल्या त्याचबरोबर सध्या सुरू असलेल्या टँकरची माहिती घेत मागणीप्रमाणे आवश्यक ते टँकरच्या खेपा सुरू करण्याच्या सूचना देखील दिल्या. .पशुपालकांनी जनावरांचा चाऱ्याचा विचार करून जर छावणी सुरू केली छावणीतील शेडनेटमध्ये गोट्यातील जनावरे तग धरत नाहीत शेडनेट मधून 50% ऊन येत असल्यामुळे ही जनावरे दगावण्याची शक्यता आहे यापूर्वीच्या छावण्यात अशी जनावरे दगावलेली आहेत त्यामुळे चार किंवा पाच गावाचा विचार करून चारा डेपो सुरू केला तर तिथून चारा आणणे पशुपालकाला अडचणीचे आणि जास्त वेळ खाऊ होणार आहे त्यामुळे तसं न करता छावणीचालकाला प्रती जनावर जे अनुदान देते त्यापेक्षा दहा रू कमी द्या पण शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर द्या अशी मागणी यावेळी केली असता जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत आपली मत सरकारला कळवून त्यावर सरकार जे काही निर्णय घेईल त्याची अंमलबजावणी करण्याची भूमिका शेतकऱ्याची संवाद साधताना मांडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.