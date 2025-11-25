सोलापूर

Mangalwedha politics: 'मंगळवेढ्यात आठ माजी नगरसेवक पुन्हा आखाड्यात'; प्रवीण खवतोडे पुन्हा घड्याळ चिन्ह घेऊन आखाड्यात उतरले !

सकाळ वृत्तसेवा
- हुकूम मुलाणी

मंगळवेढा : नगरपालिकेच्या आखाड्यात तब्बल आठ माजी नगरसेवकांनी पुन्हा नगरपालिकेत जाण्यासाठीचा चंग बांधला असून त्यासाठी काहींनी पक्षाचा झेंडा बदलला मात्र माजी नगरसेवक प्रवीण खवतोडे यांनी पुन्हा घड्याळ चिन्ह घेऊन आखाड्यात उतरले एकमेव उमेदवार ठरले. सध्या मतदाराची मनधरणी करण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत.

political
mangalwedha
election
corporators
district
Solapur

