Mangalwedha politics: 'मंगळवेढ्यात आठ माजी नगरसेवक पुन्हा आखाड्यात'; प्रवीण खवतोडे पुन्हा घड्याळ चिन्ह घेऊन आखाड्यात उतरले !

- हुकूम मुलाणीमंगळवेढा : नगरपालिकेच्या आखाड्यात तब्बल आठ माजी नगरसेवकांनी पुन्हा नगरपालिकेत जाण्यासाठीचा चंग बांधला असून त्यासाठी काहींनी पक्षाचा झेंडा बदलला मात्र माजी नगरसेवक प्रवीण खवतोडे यांनी पुन्हा घड्याळ चिन्ह घेऊन आखाड्यात उतरले एकमेव उमेदवार ठरले. सध्या मतदाराची मनधरणी करण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत..Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती... मागील नगरपालिका निवडणुकीच्या वेळी स्व. भारत भालके काँग्रेसकडून आमदार होते त्यामुळे नगरपालिका निवडणुकीत जागा वाटपात काही समर्थकांना काँग्रेस तर काही समर्थकांना राष्ट्रवादीची उमेदवारी देऊन निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरवले. सध्या तालुक्याची राजकीय समीकरणे बदलल्यामुळे सलग दोन टर्म आ.समाधान आवताडे भारतीय जनता पार्टीकडून आमदार झाल्यामुळे साहजिकच तालुक्याच्या राजकीय वर्तुळात भारतीय जनता पार्टीचा धबधबा वाढल्यामुळे नगरपालिकेच्या 21 जागांपैकी 17 जागा या भारतीय जनता पार्टी कडून लढवल्या जात आहेत तर चार जागा मित्रपक्ष राष्ट्रवादीला देण्यात आल्या. .प्रभाग तीन मध्ये भाजपने सोमनाथ अवताडे च्या रूपाने एक जागा बिनविरोध करण्यात यश मिळवले.जागावाटपाच्या तडजोडीत अनेक इच्छुक उमेदवारांना चिन्हाची अदलाबदल करून आखाड्यात उतरवले. विशेषता प्रभाग नऊ आणि दहा जातीय समीकरणामुळे त्या चार जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसला देण्यात आल्या मागील नगरपालिका निवडणुकीत बहुतांश नगरसेवकांनी यंदाच्या निवडणुकीचा वाढता खर्च व मतदाराची अपेक्षापूर्ती पाहता निवडणुकीच्या आखाड्यातून बाहेर राहणे पसंत केले अशा परिस्थितीत सात नगरसेवकांनी पुन्हा नगरपालिकेत जाण्याच्या दृष्टीने आपापल्या नेत्याकडून उमेदवारी मिळवली. .मागील निवडणुकीत राष्ट्रवादीकडून विजयी झालेल्या अनिता नागणे या यंदा तीर्थक्षेत्र आघाडी कडून प्रभाग एक मधून आखाड्यात आहेत तर प्रभाग चार मध्ये काँग्रेसच्या चिन्हावर विजयी झालेले उपनगराध्यक्ष चंद्रकांत घुले यंदा कमळ चिन्हावर निवडणूक लढवत आहेत तर कमळ चिन्हावर विजयी झालेले अनिल बोदाडे हे प्रभाग पाच मधून तिर्थक्षेत्र विकास आघाडी कडून निवडणूक लढवत आहेत. तर प्रभाग पाच मधील काँग्रेसचे माजी नगरसेवक पांडुरंग नाईकवाडी हे राष्ट्रवादीच्या घड्याळ चिन्हावरून प्रभाग नऊ मध्ये निवडणूक लढवीत आहेत.यापूर्वीचे स्विकृत नगरसेवक गौरीशंकर बुरकुल हे कमळ चिन्हाकडून निवडणूक लढवत आहेत तर मागील निवडणुकीतील अपक्ष उमेदवार प्रशांत यादव यंदा राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या तुतारी चिन्हावर निवडणूक लढवीत आहेत..Pune News: दैव बल्वत्तर म्हणून महिला वाचली ! 'दहिटणे येथे घरगुती गॅसचा मोठा स्फोट'; गॅसची टाकी अचानक लिकेज अन्...प्रवीण खवतोडे हे पुन्हा घड्याळ चिन्हावर प्रभाग 10 मधून निवडणूक लढवत आहेत तर मागील निवडणुकीतील काँग्रेसच्या पारूबाई जाधव यांच्या निधनामुळे त्या जागेवर सध्या त्यांचे पुत्र महादेव जाधव हे कमळ चिन्हावर निवडणूक लढवत आहेत तर नगराध्यक्ष माजी नगराध्यक्ष अरुणा माळी यांचे पती सोमनाथ माळी हे तिर्थक्षेत्र आघाडी कडून निवडणूक लढवत आहेत तर राष्ट्रवादीचे माजी नगरसेवक अजित जगताप यांच्या पत्नी सुजाता जगताप या सध्या कमळ चिन्ह कडून थेट नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक लढवीत आहेत. यापूर्वीच्या नगरसेविका अरुणा खवतोडे यादेखील सध्या कमळ चिन्हारून प्रभाग तीन मध्ये निवडणूक लढवीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.