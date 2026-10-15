Mangalwedha Fodder Shortage: चारा टंचाईने पशुपालक हैराण; दिवाळीपूर्वीच्या पाच हजारांच्या मदतीवरून मंगळवेढ्यात संताप

मंगळवेढा : गेल्या चार महिन्यापासून तालुक्यात हिरव्या चाऱ्याचा अपेक्षित पुरवठा होत नसल्यामुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी कर्नाटकातील चारा विकत आणून जनावरे जतन केली आहेत अशा परिस्थितीत शासनाने दिवाळीच्या तोंडावर पाच हजाराची मदत जाहीर करून शेतकऱ्यांच्या फसवल्याने शेतकरी वर्गातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..Success Story: आई गाईचा गोठा सांभाळते, वडील शेती करतात; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर गाठली पोलीस वर्दी, अनुजा पवारचा प्रेरणादायी प्रवास.यंदा मान्सून पावसाने दगा दिल्यामुळे तालुक्यातील खरीप पेरणी पूर्णपणे खोळंबली अशा परिस्थितीत ज्यांनी अल्पशा पावसावर पेरणी केलेली पिके देखील जळून गेल्याने जनावराच्या चाऱ्याचा मोठ्या प्रश्न शेतकऱ्यासमोर आहे. गेल्या चार महिन्यापासून तालुक्यामध्ये 90 हजार पेक्षा अधिक पशुधन जतन करताना शेतकरी नाकीनव आले सातत्याने जनावराच्या छावण्या सुरू करा अथवा चारा डेपो सुरू करा अशी मागणी करून देखील शासनाचे नुसते दौऱ्यावर दौरे झाले..तालुक्यातील खुपसंगी येथील पशुपालकांनी चक्क ग्रामपंचायतच्या कार्यालयासमोर जनावर बांधून चाऱ्याची सोय करा अशी मागणी केली असतानाच यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील चारा बाहेर जिल्ह्यात नेण्यास बंदी घातली. सध्या जिल्ह्यात चाराच शिल्लक नसल्यामुळे बाहेर जाण्याचा प्रश्न कुठे येतो उलट कर्नाटकातील चारा सध्या तालुक्याच्या दक्षिण भागात येत आहेत.हा चारा स्वस्त मात्र त्यासाठी वाहतुकीलाच अधिक पैसे खर्च येत असल्यामुळे शेतकरी सध्या जनावरे जतन करण्यासाठी कोणताही मार्ग अवलंबत आहे मात्र अशा परिस्थितीत आज सरकारने शेतकऱ्यांना दिवाळीच्या तोंडावर पाच हजाराची मदत देऊन जाहीर करून शेतकऱ्यांना फसवल्याने शेतकरी वर्गातून संताप आणखीनच व्यक्त होऊ लागला..चारा डेपो सुरू करणे व शेतकऱ्यांना तात्काळ आर्थिक मदत देण्याबाबत खा.प्रणिती शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली नुकतेच धरणे आंदोलन केले. खरीप नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पंचनामे होऊन देखील मदत देण्याबाबतचा ठोस निर्णय नाही शिवाय पशुधन जगण्यासाठी चारा डेपो किंवा चारा छावणी सुरू करण्याबाबत देखील स्पष्ट भूमिका नसताना पाच हजार रुपये मदत करून शेतकऱ्यांना फसवण्याचे काम या सरकारने केले.,प्रशांत साळे, तालुकाध्यक्ष काँग्रेस.Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...पशुसंवर्धन विभागाकडे जनावरांची संख्येची आकडेवारी असतानाही शेतकऱ्याकडून विनाकारण फॉर्म भरून वेठीस धरले जात आहे सरकारने शेती पिकाच्या नुकसानपोटी तसेच जनावरांच्या चाय्रापोटी थेट अनुदान दिवाळीपूर्वी आग्रीम स्वरूपात जमा करावे. त्याबाबतची भूमिका दोन दिवसात जाहीर करावी अन्यथा शेतकरी व पशुपालका समवेत आंदोलन केले जाईलश्रीमंत केदार, तालुकाध्यक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...सरकार दुष्काळासाठी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई पोटी मदत करणार आहे मात्र तत्पूर्वी पाच हजार रुपयाची मदत करून शेतकऱ्यांना आधार देण्याची काम देवाभाऊ सरकारने केले.सुदर्शन यादव, भाजप युवा मोर्चा प्रदेश सरचिटणीस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.