Maratha Quota Protest: मराठा आरक्षणासाठी मंगळवेढ्यात ठिय्या आंदोलन; तोडगा न निघाल्यास ४ सप्टेंबरला मंगळवेढा बंदची हाक

मंगळवेढा : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंतरवलीतील आमरण उपोषणावर अद्याप तोडगा न निघाल्यामुळे संतप्त झालेल्या मंगळवेढा येथील सकल मराठा समाजातील बांधवांनी सायंकाळी सहा ते आठ या दरम्यान शहरातील दामाजी चौकात ठिय्या मांडला त्यामुळे वाहतूक व्यवस्था तब्बल दोन तास विस्कळीत झाली. दरम्यान उद्या बारा वाजेपर्यंत यावर तोडगा न निघाल्यास चार सप्टेंबर रोजी मंगळवेढा बंदचा इशारा देण्यात आला..मराठा समाजाच्या आरक्षण प्रश्नावर आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी ज्या ज्या वेळेला आंदोलन उभा केले त्यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यामध्ये मंगळवेढ्यातील मराठा बांधव मोठ्या संख्येने सहभाग होऊन आंदोलनामध्ये सहभाग नोंदवत लढ्याची तीव्रता वाढवली 29 ऑगस्ट पासून याच प्रश्नावर त्यांचे आमरण उपोषण सुरू आहे मात्र अद्याप त्यावर तोडगा निघालेला नाही..यावेळी सकल मराठा समाजाच्या बांधवांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ एक मराठा लाख मराठा,संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे पाटील तुम आगे बढो हम तुम्हारे साथ है,आरक्षण आमच्या हक्काच नाही कुणाच्या बापाच एक मराठा लाख मराठा अश्या जोरदार घोषणा देण्यात आल्या. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाकडे शासनाने गांभीर्याने पाहून मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर तातडीने निर्णय घ्यावा,अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. .उद्या सकाळी 11 वाजता मंगळवेढा पोलीस स्टेशन व तहसील कार्यालय मंगळवेढा या ठिकाणी निवेदन देण्यात येणार असून मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर ठोस निर्णय न झाल्यास शुक्रवार दिनांक ४ सप्टेंबर रोजी मंगळवेढा बंदची हाक देण्यात आली मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मंगळवेढ्यातील सकल मराठा समाज एकवटला असून,पुढील आंदोलनाची दिशा शासनाच्या निर्णयानंतर ठरविण्यात येणार असून भविष्यातील आंदोलन करण्यात येणार आहे यावेळी मंगळवेढा शहर व तालुक्यातील सकल मराठा समाजाचे बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.