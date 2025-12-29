Mangalwedha politics: मंगळवेढ्यात खवतोडे कुटुंबीय 40 वर्षे नगरपालिकेत, 8 व्या टर्मला देखील एक सदस्य कायम, नगरसेवकाचे आसन पुन्हा बळकट !

- हुकूम मुलाणीमंगळवेढा: मंगळवेढा नगरपालिकेच्या राजकारणामध्ये खवतोडे कुटुंबाने सलग 40 वर्षे आपले राजकीय बस्थान बसवले. यंदाच्या निवडणुकीत सर्वच राजकीय नेत्यांनी प्रवीण खवतोडे यांना टार्गेट करण्यात आले मात्र प्रभाग 10 मधून तब्बल 393 हुन अधिक मतांनी विजयी मिळवला. नगरपालिकेतील नगरसेवकाचे आसन पुन्हा बळकट केले. नगरपालिकेत 8 व्या टर्मला देखील खवतोडे कुटुंबातील एक सदस्य कायम राहिला..लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! ई-केवायसीला मुदतवाढ, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचा हप्ता एकाचवेळी खात्यात जमा होणार...अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत असलेल्या या कुटुंबातून विजय खवतोडे हे पहिल्यांदा नगरपालिकेत 1985 साली रतनचंद शहा गटाकडून नगरसेवक म्हणून विजयी झाले त्यानंतर तब्बल 2006 पर्यंत त्यांनी नगरसेवक व उपनगराध्यक्ष म्हणून काम केले. त्यांच्या पत्नी अरुणा खवतोडे या 2006 ते 2011 या कालावधीत नगरसेविका व आरोग्य सभापती देखील होत्या तर धनाजी खवतोडे हे 2011 ते 16 या कार्यकाळात नगरसेवक व नगराध्यक्ष म्हणून देखील त्यांनी काम केले. .2014 साली प्रवीण खवतोडे यांना 2014 साली स्विकृत नगरसेवक पदासाठी संधी मिळाली. 2016 साली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून ते प्रभाग तीनमधून नगरसेवक झाले.परंतु एकूणच 40 वर्षाच्या राजकीय वाटचालीनंतर यंदाच्या निवडणुकीत प्रभाग तीन मध्ये पुन्हा अरुणा खवतोडे या भाजपकडून उमेदवार होत्या तर प्रभाग 10 अ मध्ये प्रवीण खवतोडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार होते..प्रचारादरम्यान विरोधी गटाच्या सर्वच नेत्यांनी या कुटुंबाला भाषणातून टार्गेट केले.शिवाय तो प्रभाग खवतोडे कडून हिरावून घेण्याच्या दृष्टिकोनातून नियोजन लावले. त्यामुळे प्रभाग 10 मधील निवडणुक अतिशय लक्षवेधक आणि चुरशीची झाली.आ.समाधान आवताडे व अजित जगताप यांनी देखील तो प्रभाग आपल्याच ताब्यात रहावा यासाठी पुर्ण ताकदीने पाठबळ दिले त्यामध्ये प्रभाग तीन मध्ये विरोधी आघाडीचे नेते यशस्वी झाले..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.त्याच पद्धतीने प्रभाग 10 ला देखील मोठ्या प्रमाणात टार्गेट करत वेगवेगळे अस्त्र वापरण्यात आले. काटे की टक्कर प्रमाणे झालेल्या लढतीत प्रवीण खवतोडे यांनी १३२६ मते मिळवली तर विरोधी उमेदवाराला 933 उमेदवार मते मिळाले तब्बल 393 मतांनी हा विजय मिळवला व नगरसेवकाचे आसन बळकट केले. एकूणच पालिकेच्या राजकारणामध्ये खवतोडे कुटुंबाने वर्चस्व कायम ठेवले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.