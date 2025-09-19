Solapur Crime: 'चडचण दरोड्यातील ऐवज हुलजंतीत बंद घराच्या छतावर'; मंगळवेढा पोलिसांनी दरोड्याचा मुद्देमाल दिला कर्नाटक पोलिसाच्या ताब्यात

-हुकूम मुलाणीमंगळवेढा: कर्नाटकातील चडचण येथील स्टेट बँक ऑफ इंडिया शाखेतील सशस्त्र दरोडा टाकून लुटलेला रकमेतील काही ऐवज तालुक्यातील हुलजंती येथील बंद घराच्या छतावर मंगळवेढा पोलिसांना सापडला असून पोलिसांनी तो ऐवज कर्नाटक पोलिसात ताब्यात दिला..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .या प्रकरणाची सविस्तर हकीकत अशी की, 15 सप्टेंबरला रात्रीच्या दरम्यान लष्करी गणेशात जाऊन चडचण येथील भारतीय स्टेट बँक शाखेवर दरोडा टाकला. त्यामध्ये अंदाजे 21 कोटीची रोकड आणि 50 किलो सोने लुटले. त्यातील दरोडेखोराची एक गाडी चडचण मधून महाराष्ट्र हद्दीत हुलजंती जो गावाजवळून जात असताना एका दुचाकीला धडकल्यानंतर नागरिक जमा झाले.त्या दरम्यान त्यातील दरोडेखोरानी हवेत गोळीबार करून पसार झाले..दिनांक 18 रोजी दुपारी गुप्त बातमीदारामार्फत मंगळवेढा पोलिसांना बंद घराच्या छतावर बॅग असल्याची माहिती मिळाली.त्यानंतर तात्काळ घटनास्थळी उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉ. बसवराज शिवपुजे, पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय बोरीगिड्डे, पोलीस उपनिरीक्षक नागेश बनकर, पोलीस उपनिरीक्षक विजय पिसे, सचिन बनकर,विक्रम काळे, मोरे या पोलीस पथकाने प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट घेऊन सापडलेला ऐवज ताब्यात घेतला. कर्नाटक पोलिसांशी संपर्क साधून त्यांच्याकडे सुपूर्द केला. तालुक्याच्या दक्षिण भाग हा कर्नाटक सीमेशी जवळचा आहे या भागात सातत्याने काहीतरी अनर्थ घटना असतात. .हुलजंती येथे पोलीस आऊट पोस्ट असले तरी अनेक सुविधांचा त्यामध्ये अभाव आहे शिवाय पुरेशी पोलीस बळ देखील देणे आवश्यक आहे मंगळवेढ्यापासून दूर अंतरावर असल्यामुळे पोलीस घटनास्थळी दाखल होण्यापूर्वी अनेक अवैध धंद्याशी संबंधित फरार झालेले असतात तर काही वेळेला कर्नाटका राज्याचा आसरा घेत असतात अशावेळी पोलीस कारवाई करताना विलंब झाल्यामुळे एखाद्या घटनेतील आरोपीला फरार होणे सोपे होते या भागातून अनेक अवैध धंद्याच्या वाहतूक या सीमावर्ती भागात होत असते..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.सध्या वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता अतिरिक्त पोलीस ठाण्याचा विषय शासन स्तरावर प्रलंबित आहे वाढलेले गुन्हेगारी व त्यावर नियंत्रण मिळवण्याच्या दृष्टिकोनातून अतिरिक्त पोलीस ठाण्याचा प्रश्न यानिमित्ताने मार्गी लावणे आवश्यक आहे. प्रास्ताविक पोलीस ठाणे देखील याच सीमावर्ती भागात व्हावेशिवाजी पटाप, माजी उपसभापती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.