Maratha Community: 'मंगळवेढा सकल मराठा समाज आक्रमक'; मनोज जरांगे-पाटील हत्येचा कट रचणाऱ्यांवर कारवाई करा

Act Against Conspirators”: मराठा संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे पाटील हे मराठा समाजाच्या न्याय हक्कासाठी सातत्याने लढा देत असून त्यांच्या नेतृत्वामुळे राज्यभरात जनजागृती झाली आहे. परंतु काही असामाजिक प्रवृत्तीकडून त्यांच्या जिवीतास धोका निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांतून समोर येत आहेत.
Sakal Maratha members protest in Mangalwedha demanding immediate action against those accused of plotting the murder of Manoj Jarange Patil.

मंगळवेढा: संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे पाटील यांना जीवे मारण्याचा कट रचणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करणारे निवेदन मंगळवेढा सकल मराठा समाजाच्या वतीने पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय बोरिगिड्डे यांना देण्यात आले.

mangalwedha
Maratha Reservation
Maratha Community
district
Protest
Manoj Jarange Patil
Solapur

