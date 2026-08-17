सोलापूर

Solapur Rehabilitation Scam: जिल्हा पुनर्वसन खात्याची मनमानी: स्वतःच्या जमिनीवर अन्याय झाल्याने शेतकरी स्वातंत्र्य दिनापासून आमरण उपोषणावर

जिल्हा पुनर्वसन खात्याच्या मनमानी कारभारामुळे स्वतःच्या ३ एकर जमिनीवरून बेदखल झालेल्या शेतकऱ्याचे स्वातंत्र्य दिनापासून प्रांत कार्यालयासमोर आमरण उपोषण
Mangalwedha: Farmer Siddheshwar Metkari undertaking an indefinite hunger strike outside the Sub-Divisional Office, protesting the alleged acquisition and repeated allotment of his agricultural land without compensation.

Mangalwedha: Farmer Siddheshwar Metkari undertaking an indefinite hunger strike outside the Sub-Divisional Office, protesting the alleged acquisition and repeated allotment of his agricultural land without compensation.

Sakal

हुकूम मुलाणी ​
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मंगळवेढा : जिल्हा पुनर्वसन खात्याच्या मनमानी आणि संशयास्पद कारभारामुळे मंगळवेढ्यातील गरीब शेतकऱ्यावर देशोधडीला लागण्याची वेळ आली.सिध्देश्वर मेटकरी शेतकऱ्याच्या मालकीच्या एकूण ८ एकर शेतजमिनीपैकी तब्बल ३ एकर जमीन जिल्हा पुनर्वसन खात्याने शेतकऱ्याला कोणतीही पूर्वकल्पना व मोबदला न देता, परस्पर संपादित करून तिचे वाटप व विक्री करण्याचा धक्कादायक प्रयत्न केला. या अन्यायाविरोधात बाधीत शेतकऱ्याने थेट प्रांत कार्यालयासमोर स्वातंत्र्य दिनापासून आमरण उपोषण सुरू केले.

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