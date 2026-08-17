Solapur Rehabilitation Scam: जिल्हा पुनर्वसन खात्याची मनमानी: स्वतःच्या जमिनीवर अन्याय झाल्याने शेतकरी स्वातंत्र्य दिनापासून आमरण उपोषणावर

मंगळवेढा : जिल्हा पुनर्वसन खात्याच्या मनमानी आणि संशयास्पद कारभारामुळे मंगळवेढ्यातील गरीब शेतकऱ्यावर देशोधडीला लागण्याची वेळ आली.सिध्देश्वर मेटकरी शेतकऱ्याच्या मालकीच्या एकूण ८ एकर शेतजमिनीपैकी तब्बल ३ एकर जमीन जिल्हा पुनर्वसन खात्याने शेतकऱ्याला कोणतीही पूर्वकल्पना व मोबदला न देता, परस्पर संपादित करून तिचे वाटप व विक्री करण्याचा धक्कादायक प्रयत्न केला. या अन्यायाविरोधात बाधीत शेतकऱ्याने थेट प्रांत कार्यालयासमोर स्वातंत्र्य दिनापासून आमरण उपोषण सुरू केले..मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित शेतकऱ्याची ८ एकर वडिलोपार्जित शेतजमीन आहे. मात्र, जिल्हा पुनर्वसन खात्याच्या काही अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून या जमिनीतील ३ एकर शेतजमिन संपादीत न करता शासनाच्या अभिलेख सदरी संपादीत केले. असे चूकीचे दाखवून जिल्हाधिकारी तथा उपसंचालक पुनर्वसन (जमिन ) सोलापूर यांचेकडील दिनांक १९/३/१९९१ चा आदेश क्र पुनर्वसन /३/ आर आर /७०९/१९९१ प्रमाणे दावा शेतजमिन प्रकल्पग्रस्त शेतकरी गंगू रावजी शिंदे पूर्वाधिकारी यांचे नांवाने वाटप केल्याचे दर्शविले. यासाठी कोणताही मोबदला मेटकरी यांनी घेतला नाही शिवाय त्याबाबतचा अवार्ड देखील तयार झाला नाही. त्याच जमिनीची पुन्हा एकदा दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावर 2004 साली वाटप केले मात्र त्या शेतकऱ्याने आपणाला मिळालेली जमीन कमी आहे म्हणून त्या जमिनीवर हक्क सांगितला नाही होती जमिनीवरील कब्जा सोडून दिल्यानंतर पुन्हा ती जमीन मूळ शेतकऱ्याला न देता परत शासनाकडे ठेवून आदेश क्र पुनर्व आर /३/ सातारा / आर आर / ६२०/२१ दिनांक १६/९/२०२१ चे पत्र व त्यानुसार मे तहसिलदार सो पुर्नवसन सोलापूर यांचा पत्र क्रमांक पुनर्वसन /३/ आर आर /९८३/२१ दिनांक १८/११/२०२१ व तसेच जा.क्र./जमा /२/कावि / ४७२/२१ दिनांक २४/११/२०२१ चे पत्रानुसार पहिल्यांदा वाटप केलेल्या शेतकऱ्यांच्या मयत वारसांना पुन्हा एकदा बेकायदेशिररित्या वाटप केले सदर शेतकऱ्याकडून दुसऱ्या शेतकऱ्यांनी खरेदी करून ती जमीन परत तिसऱ्या शेतकऱ्याला विकली..आपल्याच जमिनीची परस्पर विल्हेवाट लावली जात असल्याचे लक्षात येताच शेतकऱ्याने पुनर्वसन विभाग आणि महसूल प्रशासनाकडे वारंवार चकरा मारल्या. मात्र, अधिकाऱ्यांकडून उडवाउडवीची उत्तरे मिळाल्याने अखेर न्याय मिळवण्यासाठी शेतकऱ्याने प्रांत कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले. वास्तविक पाहता त्या शेतकऱ्याच्या शेतातून उजनी कालवा केला असून त्या कालव्यासाठी संपादित झालेल्या जमिनीचा मोबदला देखील अद्याप मिळाला नाही. जिल्हा पुनर्वसन खात्याच्या जमिनीच्या वाटपाबद्दल तालुक्यामधून अनेक वेळा तक्रारी झाल्या आहेत मात्र पैशाला चटवलेले आपलं नसून खात्यातील अधिकाऱ्यांनी सोयीस्करित्या दुर्लक्ष केल्यामुळे शेतकऱ्यांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याचे समोर येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.