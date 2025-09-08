Manipur Students : 'मणिपूरच्या विद्यार्थ्यांनी गायले सुखकर्ता...'; तीन दिवसांत १६ विद्यार्थी अचूक उच्चारांसह शिकली आरती

सोलापूर: राष्ट्रीय एकात्मताअंतर्गत ज्ञानप्रबोधिनीच्या सोलापूर केंद्रात मणिपूर येथील विद्यार्थी वास्तव्यास आहेत. पूर्व भारतातील मणिपूरच्या त्या मुलांना ना मराठी ना हिंदी भाषा येते. विशेष बाब म्हणजे ते विद्यार्थी अवघ्या तीन दिवसांतच गणरायाची आरती मराठीतून शिकले आणि गणेशोत्सवात त्यांनी दररोज गाऊनही दाखविली. १६ विद्यार्थ्यांनी हार्मोनियम, व्हायोलिन, सतार, बासरी व टाळाच्या गजरात ‘सकाळ’ कार्यालयातही आरती गायली..Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.संगीत शिक्षक संदीप कुलकर्णी यांनी गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने ज्ञानप्रबोधिनीच्या चैतन्य भूवन येथील मणिपूरच्या विद्यार्थ्यांना अवघ्या दोन ते तीन दिवसांतच गणरायाची आरती शिकवली. त्यांना मराठी बोलायला येत नाही, समोरचा मराठीतून नेमका काय बोलतो हे समजून घ्यायचा ते प्रयत्न करतात. अशावेळी संगीत शिक्षक श्री. कुलकर्णी यांनी आरतीचे मराठी शब्द इंग्रजीतून लिहून त्यांच्याकडून पाठांतर करून घेतले. .उत्सुकतेपोटी ते विद्यार्थी तीन दिवसांतच चाल, ताल, सूर व उच्चार शिकले आणि उत्कृष्टपणे आरती त्यांनी गाऊन दाखविल्याचेही श्री. कुलकर्णी यांनी सांगितले. त्यांनी आरती गायला सुरू केल्यानंतर जणू आरतीचे रेकॉर्डिंगच लावले की काय, असे अनेकांना वाटले. सर्वजण एकमेकांना समजून वाद्य वाजवत होते, त्यांच्या गाण्यात गणेशभक्ती दिसत होती. सर्वांनी विद्यार्थ्यांचे कौतूक केले..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.राष्ट्रभक्ती, संस्कृतीची जाणीव हा हेतूआगामी सण-उत्सवात देखील देवदेवतांच्या आरती शिकण्याची त्यांना आवड निर्माण झाली आहे. भारतीय संस्कृतीची जाण व्हावी, राष्ट्रभक्ती रूजावी त्याबद्दल जागरूकता व्हावी या उद्देशाने यंदाच्या गणेशोत्सवात त्या विद्यार्थ्यांना गणरायाची आरती शिकवल्याचे श्री कुलकर्णी यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.