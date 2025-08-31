Chandrakant Patil:'राजकीय आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांचे मुंबईत आंदोलन'; चंद्रकांत पाटील यांचा गंभीर आरोप

-भारत नागणे पंढरपूर: मनोज जरांगे पाटील यांचे मुंबईत सुरू असलेले मराठा आरक्षण आंदोलन हे केवळ राजकीय आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी धडपड सुरू आहे, असा गंभीर आरोप उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे..Shashikant Shinde: आरक्षण देता येत नसेल, तर शरद पवारांकडे सत्ता द्या: प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांचा मुख्यमंत्री फडणवीसांवर हल्ला.मंत्री पाटील आज पंढरपुरात आले होते. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी मनोज जरांगे पाटील हे सर्वसामान्य मुंबईकरांना वेठीस धरत आहे. मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण मिळणार नसल्याचे मंत्री पाटील यांनी ठणकावले. मंत्री पाटील यांच्या या वक्तव्यानंतर आता मराठा आरक्षण आंदोलकांमध्ये रोष निर्माण होण्याची शक्यता आहे..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला एसीबीसी व ई डब्ल्यूएस मधून आरक्षण दिले होते. परंतु मनोज जरांगे पाटील यांना ते मान्य नव्हते. त्यांना केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राजकीय आरक्षण हवे आहे. यासाठीच त्यांचे आंदोलन सुरू आहे..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजातील जवळपास 58 लाख कुणबी नोंदी शोधून त्यांना कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप केले आहे. समाजाचे सर्व प्रश्न सोडवले असतानाही आता केवळ राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठीच मनोज जरांगे यांनी मुंबईत आंदोलन सुरू केले आहे. इतक्यात तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मनोज जरांगे पाटील यांना भेटणार नाहीत. शिष्टमंडळ त्यांच्या शी चर्चा करेल..Pune Crime: 'प्रेमप्रकरणावरून मारहाणीत पिंपळे गुरवला तरुणाचा मृत्यू'; सांगवी पोलिसांकडून नऊ जणांना अटक.चर्चा करून मार्ग निघाला तर चर्चा करणे योग्य होईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व समाजाचा विचार केला आहे. त्यांनी कधीच मराठा समाजाचा तिरस्कार केला नाही. जे जे करता येईल ते त्यांनी आतापर्यंत केले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करावे. सर्वसामान्य मुंबईकरांना वेठीस धरू नये असे आवाहन ही मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे. यावर मनोज जरांगे पाटील काय उत्तर देतात याकडे आता लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.