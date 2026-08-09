मला मराठ्यांपासून लांब ठेवण्याचा पूर्वनियोजित कट; मनोज जरांगे आक्रमक, सरकारवर सडकून टीका

किरण चव्हाण, माढा माढा, ता. : मराठयांना आरक्षण मिळवून देण्याचे मी पक्के ठरविल्याने चार प्रमाणपत्र रद्द करून मला मराठा आंदोलनापासून व मराठ्यांपासून लांब ठेवण्याचा सरकारने पूर्वनियोजित कट रचल्याचा घणाघाती आरोप मनोज जरांगे - पाटील यांनी माढयातील सभेत केला. माढयातील मराठी शाळेत दुपारी तीन वाजता होणारी सभा प्रत्यक्ष रात्री बारा वाजता सुरू झाली. तब्बल नऊ तास मराठा बांधव वाट पाहत आहेत. यावरून समाजाचा आरक्षणाला असलेला पाठिंबा दिसून येत असल्याचे मनोज जरांगे पाटील यांनी भाषणात सांगितले. .मराठ्यांची चार प्रमाणपत्र रद्द करून त्याची मिडिया ट्रायल घ्याची व मराठयांमधे संभ्रम पसरवून द्याचा हे आरक्षण टिकणार नाही हे रद्द होणार आहे. शिक्षणात, नोकरीत आरक्षण घेतलेले मराठा तरूण भयभीत झाले पाहिजेत. मराठ्यांना वाटले पाहिजे की आता कुणबी प्रमाणपत्रे काढायची की नको असा नियोजीत कट सरकारने रचला. मात्र नियती मराठ्यांच्या बाजूने आहे..Manoj Jarange: मराठा आरक्षणाचा लढा पुन्हा सुरू होणार? २९ जुलैला मनोज जरांगे काय घोषणा करणार? आंदोलनाच्या पुढील दिशेवर निर्णय लवकरच.पापी सरकारच्या बाजूने नाही. यातून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी परभणी आणि बीडच्या अधिकाऱ्यांना मराठ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्यात यावे म्हणून एक पत्र पाठवल्याचा व संभाजीनगरमधील नोंद रद्द करण्यात सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांचा हात असल्याचा आरोप मनोज जरांगे - पाटील यांनी सभेत केला. याबाबत पुरावे दिले. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना काहीच सुचेना. त्यांनी प्रमाणपत्र रद्द केल्याच्या चुका मान्य कराव्यात व मराठ्यांची मने जिंकायला पाहिजेत. पण ते मान्य करत नाहीत. मग मी गप्प बसू शकत नाही. त्यामुळे २९ आॅगस्टला सर्वांनी आंतरवली सराटीला येण्याचे आवाहन मनोज जरांगे - पाटील यांनी केले..Manoj Jarange Patil: मनोज जरांगेंचं उपोषण सुरु; मराठा आंदोलकांनी समृद्धी महामार्ग रोखला.सभेच्या सुरुवातीला सभास्थळी छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात मनोज जरांगे - पाटील यांना क्रेनच्या साह्याने मोठा हार घालून व जेसीबीतून पुष्पवृष्टी करून स्वागत केले. त्यानंतर सभास्थळी त्यांचे मुलींनी औक्षण केले. सकल मराठा समाज, सकल मुस्लिम समाज व सकल दलित समाजाच्यावतीने मनोज जारंगे - पाटील यांचा सत्कार करण्यात आला. सुरुवातीला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेला जरांगे पाटील यांनी पुष्पहार घातला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.