सोलापूर : मराठा आरक्षणाला विरोध करणारा कोण? हे वेळप्रसंगी समजून घ्या. आपला माणूस कोणत्याही पक्षाचा असेना, त्याला निवडून आणले पाहिजे. पश्चिम महाराष्ट्रात कुणबी समाजाला पाडले असेल तर हे तुमच्याकडेच घडले आहे. कुणबी आणि मराठा एकच आहेत. मराठवाड्यात कुणबी मोठ्या मतांनी निवडून आले आहेत. पश्चिम महाराष्ट्र व विदर्भातील मराठा समाजात अधिक जनजागृती करण्याची गरज असल्याचे मत मनोज जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केले. .Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.\rमंगळवेढ्याकडे जाण्याअगोदर जरांगे पाटील यांचे सोलापुरातील छत्रपती संभाजी महाराज चौकामध्ये स्वागत करण्यात आले. यावेळी त्यांनी छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. त्यानंतर सोलापुरातील मराठा समाजाच्यावतीने त्यांना सत्कार झाला. यावेळी जरांगे पाटील यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. .यावेळी माऊली पवार, रवी मोहिते, किरण पवार, राजन जाधव, ज्ञानेश्वर सपाटे यांच्यासह इतर प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. जरांगे पाटील म्हणाले, समाजाने ओळखले पाहिजे. आपले ते आपलेच असतात. यापूर्वी झालेल्या चुका आता पुन्हा पुन्हा करू नका. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्याला विजयी करू नका. त्याचा त्रास मराठा जातीलाच होत आहे..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...लहान लहान जाती त्यांच्या ताकदीवर इतर समाजाला दाखवून देतात. मराठा समाजानेही तशीच एकी दाखविण्याची गरज आहे. मराठा समाजाच्या हक्काच्या जागा आजपर्यंत ओबीसींनी बळकावल्या आहेत. शासन व प्रशासनातील जागा ओबीसीने ओबीसी, ओपनमधील जागा बळकावल्या आहेत. आता मराठा समाजाचे डोळे उघडू लागले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.