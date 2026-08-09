Maratha Reservation: ‘कट्टर हिंदू आहोत, पण हिंदुत्व शिवरायांचे!’ मनोज जरांगे-पाटलांचा सरकारला थेट इशारा; समाज गप्प बसणार नाही’

- दत्तात्रय खंडागळे.सांगोला : 'होय, आम्ही कट्टर हिंदू आहोत. आमचे हिंदुत्व छत्रपती शिवरायांचे आहे. हिंदू कोणाच्या बापाची जागीरदारी नाही,' असे सांगत मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. समाजात फूट पाडण्याचे काम शासनाच्या यंत्रणेमार्फत सुरू असल्याचा आरोप करीत, 'समाजावर अन्याय झाला तर तो कधीही सहन करणार नाही,' असा इशाराही त्यांनी दिला.Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध .Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.वाटंबरे (ता. सांगोला) येथे रविवारी मनोज जरांगे-पाटील यांची जाहीर सभा झाली. सभेला उशीर झाला असतानाही मराठा समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सांगोला तालुक्यात विविध ठिकाणी जरांगे-पाटील यांचे उत्स्फूर्त स्वागत करण्यात आले. समाजबांधवांनी केलेले स्वागत स्वीकारल्यानंतर सभेत बोलताना ते म्हणाले, 'समाजासाठी संघर्ष करणे हे माझे कर्तव्य आहे. माझ्याविरोधात षडयंत्र रचले जात आहे.' मराठा समाजाच्या कुणबी प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावरून सरकारवर टीका करताना जरांगे-पाटील यांनी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि संजय शिरसाट यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. 'मराठ्यांच्या जीवावर मोठे झालेले हेच मंत्री आज मराठा समाजावर अन्याय करीत आहेत. कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करून मराठा समाजाला अडचणीत आणण्याचे काम सरकार करीत आहे,' असा आरोप त्यांनी केला..'विनाकारण आम्ही कोणाचे नाव घेत नाही; मात्र आमच्या वाट्याच्या आडवे कोणी आले, तर आम्ही त्याला सोडतही नाही,' असा इशारा त्यांनी दिला. अन्याय झाल्यानंतर मराठा समाज एकजुटीने उभा राहतो, हे यापूर्वीही समाजाने दाखवून दिले आहे. आता २९ ऑगस्टपासून अंतरवाली सराटी येथे होणाऱ्या आंदोलनासाठी एकजुटीने सज्ज व्हा, असे आवाहन त्यांनी केले..शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसह धनगर आरक्षण, बंजारा समाजाचे प्रश्न आणि मुस्लिम समाजावर होत असलेल्या अन्यायाचा उल्लेख करीत जरांगे-पाटील म्हणाले, 'कोणत्याही समाजाने आता घरात बसून राहू नये. सर्व समाजांनी एकजुटीने राहिले पाहिजे. आपण एकजूट असलो, तर शासनाची सत्तेची मग्रुरी उतरल्याशिवाय राहणार नाही.' असा इशाराही मनोज जरांगे-पाटील यांनी दिला..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.सर्व समाजांच्या वतीने सांगोल्यात सन्मान -वाटंबरे येथील सभेसाठी जात असताना सांगोला शहरासह तालुक्यातील विविध ठिकाणी मनोज जरांगे-पाटील यांचे मोठ्या उत्साहात स्वागत करण्यात आले. त्यांच्यावर फुलांची उधळण करण्यात आली. कडलास नाका येथे मुस्लिम समाजासह विविध समाजांच्या प्रतिनिधींनी एकत्र येत बहुजन समाजाच्या वतीने जरांगे-पाटील यांचा सत्कार केला. या वेळी विविध समाजांतील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.