सोलापूर

Maratha Reservation: एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या मंत्र्यांना आवर घालावा: मनोज जरांगे-पाटील यांचा सल्ला; फडणवीस, बावनकुळे, भुजबळ यांच्यावर टीका

Manoj Jarange Urges Eknath Shinde To Control His Ministers: मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे-पाटील यांचा सरकारला इशारा; शिंदे यांनी मंत्र्यांना आवर घालावा, फडणवीस-बावनकुळे-भुजबळ यांच्यावर थेट निशाणा
Manoj Jarange Patil Attacks Fadnavis Bawankule And Bhujbal Tells Eknath Shinde To Control Ministers Amid Maratha Reservation

Manoj Jarange Patil Attacks Fadnavis Bawankule And Bhujbal Tells Eknath Shinde To Control Ministers Amid Maratha Reservation

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पंढरपूर : राज्यातील मराठा समाज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पाठीशी आहे. मात्र, त्यांनी आपल्या मंत्र्यांना आवर घालावा. मराठा समाज त्यांच्यापासून दुरावला तर त्यांचा पूर्ण पक्ष उघड्यावर पडेल, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.

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