MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले..

Mansi Godse Shines in MPSC Exam: मानसी गोडसेने एमपीएससी परीक्षेत मुलींच्या गटात राज्यात दुसरा क्रमांक पटकावत डबघाईला आलेल्या परिस्थितीतही जिद्द, मेहनत आणि चिकाटीने काय साध्य करता येते याचे उत्तम उदाहरण घालून दिले आहे. कष्टकरी, मजुरी करून संसार चालवणाऱ्या आई-वडिलांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मानसीने दिवस-रात्र अभ्यास केला.
Mansi Godse celebrates her MPSC success, securing state rank 2 among girls; a triumph built on her parents’ hard work.

महूद : स्वतःकडे बौद्धिक गुणवत्ता असूनही शासकीय सेवेत संधी मिळाली नाही. ही सल मनात ठेवून वडिलांनी काबाडकष्ट आणि मोलमजुरी करून मुलींना उच्च शिक्षित केले. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून पुढे आलेल्या लक्ष्मीनगर (ता. सांगोला) येथील मानसी मधुकर गोडसे हिने राज्य लोकसेवा आयोगाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या वनसेवा परीक्षेतून सहायक वनसंरक्षक वर्ग एक पदाला गवसणी घातली आहे.

