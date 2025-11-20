MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले..

महूद : स्वतःकडे बौद्धिक गुणवत्ता असूनही शासकीय सेवेत संधी मिळाली नाही. ही सल मनात ठेवून वडिलांनी काबाडकष्ट आणि मोलमजुरी करून मुलींना उच्च शिक्षित केले. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून पुढे आलेल्या लक्ष्मीनगर (ता. सांगोला) येथील मानसी मधुकर गोडसे हिने राज्य लोकसेवा आयोगाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या वनसेवा परीक्षेतून सहायक वनसंरक्षक वर्ग एक पदाला गवसणी घातली आहे..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...लक्ष्मीनगर येथील मधुकर गोडसे यांचे आहे. वडिलांनीच शेती विकल्याने भूमिहीन असलेले मधुकर गोडसे यांनी परिस्थितीशी झगडत झुंजत सुमारे २५ वर्षांपूर्वी एम.ए. बी.एड.चे शिक्षण पूर्ण केले. गुणवत्ता असूनही परिस्थितीमुळे त्यांना कोठेही सेवेची संधी मिळाली नाही. मात्र हे स्वप्न लेकरांच्या माध्यमातून पूर्ण करायचा त्यांनी ध्यास घेतला..लक्ष्मीनगरसारख्या भागात बागा छाटणी, मोलमजुरी करणे यासारखी कामे करून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवतात. नरळेवाडी (ता.सांगोला) येथे अर्धा एकर शेती घेऊन त्यात पत्रा शेड मारून हे कुटुंब राहत आहे. पत्नी, थोरली मुलगी मानसी तर धाकटी मुलगी कीर्ती असे चौघांचे कुटुंब आहे. आर्थिक स्थिती नसल्याने त्यांनी मानसी हिला आजोळी कान्हापुरी (ता.पंढरपूर) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत दाखल केले. पुढे आठवी ते दहावीचे शिक्षण जिजामाता कन्या प्रशाला अकलूज येथे तर कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षण समावि अकलूज येथे तिने घेतले. अकलूज येथीलच रत्नाई कृषी महाविद्यालयातून बी.एस्सी.ॲग्री केले तर राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातून एम.एस्सी. ॲग्री केले आहे. या संपूर्ण शिक्षणाचा खर्च त्यांनी कष्ट करून उचलला आहे..वडिलांच्या या कष्टाची आणि परिश्रमाची जाण ठेवत मानसीने जिद्द व चिकाटीने अभ्यास करून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र वनसेवा परीक्षेतून सहायक वनसंरक्षक वर्ग एक हे पद मिळविले आहे. या परीक्षेत ती राज्यात मुलींमध्ये दुसरी आलेली आहे..Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...शिक्षणासाठी आग्रहीमधुकर गोडसे यांना दोन मुलीच आहेत. मात्र मुली शिकल्या पाहिजेत आणि स्वतःच्या पायावर खंबीरपणे उभ्या राहिल्या पाहिजेत हे त्यांचे स्वप्न आहे. त्यानुसार मानसी हिने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून सहायक वनसंरक्षक वर्ग एक हे पद मिळविले आहे.तर दुसरी मुलगी कीर्ती बी.कॉम.च्या दुसऱ्या वर्षामध्ये शिकत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.