Shiva Sanghatana Protest : अनुभव मंटप मुक्तीसाठी दिल्लीत आंदोलन: शिवा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. मनोहर धोंडेंचा इशारा; मराठा समाजाची फसवणूक

Protest in Delhi for Anubhav Mantap Freedom : बसवकल्याणमधील बसवेश्‍वरांचे मूळ अनुभव मंटप नवाबांच्या वारसदारांच्या ताब्यात आहे, ते मुक्त करावे. बसवेश्‍वरांचा परुषकट्टा मुक्त करावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी आंदोलन होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: बसवकल्याण येथील श्री महात्मा बसवेश्‍वर यांचे मूळ अनुभव मंटप मुक्तीसह विविध मागण्यांसाठी लवकरच दिल्लीत आंदोलन करण्यात येणार आहे. कपिलधार येथे होणाऱ्या संघटनेच्या मेळाव्यात त्याची रुपरेषा ठरणार असल्याची माहिती शिवा अखिल भारतीय वीरशैव लिंगायत युवक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. मनोहर धोंडे यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

