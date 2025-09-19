Shiva Sanghatana Protest : अनुभव मंटप मुक्तीसाठी दिल्लीत आंदोलन: शिवा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. मनोहर धोंडेंचा इशारा; मराठा समाजाची फसवणूक

सोलापूर: बसवकल्याण येथील श्री महात्मा बसवेश्वर यांचे मूळ अनुभव मंटप मुक्तीसह विविध मागण्यांसाठी लवकरच दिल्लीत आंदोलन करण्यात येणार आहे. कपिलधार येथे होणाऱ्या संघटनेच्या मेळाव्यात त्याची रुपरेषा ठरणार असल्याची माहिती शिवा अखिल भारतीय वीरशैव लिंगायत युवक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. मनोहर धोंडे यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली. .Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .बसवकल्याणमधील बसवेश्वरांचे मूळ अनुभव मंटप नवाबांच्या वारसदारांच्या ताब्यात आहे, ते मुक्त करावे. बसवेश्वरांचा परुषकट्टा मुक्त करावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी आंदोलन होणार आहे. तर लिंगायतांमधील २० जातींचा केंद्राच्या ओबीसीत समावेशाची मागणी लवकर मार्गी लागण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले. संतोष केंगनाळकर यांच्यासह शिवा संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते..जनगणनेत वीरशैव लिंगायत लिहाशिवा संघटनेच्या स्थापनेपासून वीरशैव लिंगायत हा स्वतंत्र धर्म असल्याची आमची भूमिका आहे. त्यामुळे वीरशैव लिंगायत समाजबांधवांनी येत्या राष्ट्रीय जनगणनेत सातव्या क्रमांकाच्या इतर या रकान्यात धर्म म्हणून वीरशैव लिंगायत व जात या रकान्यात आपल्या जातीची नोंद करावी, असे आवाहन त्यांनी केले. तसेच शुक्रवारी (ता. १९) हुबळीत होणाऱ्या बैठकीस आपण उपस्थित राहणार असून समाजात आपण एकमत घडवू, असेही प्रा. धोंडे यांनी म्हटले..महामंडळ सामान्य प्रशासन विभागाकडे द्यालिंगायत समाजासाठी महामंडळ स्थापन करावे, ही शिवा संघटनेची मागणी होती. ती मान्य झाली आहे, मात्र ओबीसीत समावेश नसलेल्या लिंगायत समाजबांधवांना त्याचा लाभ मिळत नाही. त्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाकडून हे महामंडळ सामान्य प्रशासन विभागाकडे द्यावे. त्यासाठी भरीव तरतूद करावी, अशी मागणी केल्याचे प्रा. धोंडे यांनी सांगितले..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.मराठा समाजाची फसवणूकराज्य सरकारने मराठा समाजाची फसवणू केली आहे. मी मराठा विरोधी नव्हे, मराठा आरक्षण समर्थक आहे. पण कायद्याची मोडतोड करुन राज्य सरकारने काढलेल्या आदेशाविरोधात न्यायालयात गेल्याचे स्पष्ट करीत प्रा. धोंडे म्हणाले, राज्यात ओबीसींना मिळणाऱ्या २७ टक्के आरक्षणात ८६१ जाती - उपजाती आहेत. सरकार एका जातीसाठी वेगळा कायदा लागू करू शकत नाही. शिवाय कॅबिनेटच्या मंजुरीशिवाय कोणताही कोणताही आदेश काढू शकत नाही. हैदराबाद गॅझेटमध्ये कुणबीमध्ये अनेक जातींचा उल्लेख आहे. मग त्यांना हैदराबाद गॅझेटचा निकष का लागू करत नाही, हा सवाल आहे. विशेषतः स्वातंत्र्यांनंतर संविधान लागू झाल्यावर हैदराबाबद गॅझेट कालबाह्य झाले आहे. ते लागू होऊ शकत नाही. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत आदेश काढून अराजक माजवण्याचे काम केल्याची टीका प्रा. धोंडे यांनी केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.