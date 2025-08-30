Maratha Morcha : पावसातही आरक्षणासाठी मंगळवेढ्यातील मराठा बांधवांचा ठिय्या

मंगळवेढा - मराठा आरक्षणासाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या आंदोलनात मंगळवेढ्यातील सकल मराठा बांधवांनी उत्स्फूर्तपणे भर पावसात हजेरी लावत आरक्षणाच्या लढ्यात योगदान दिले..आंदोलनासाठी मंगळवेढा शहर व ग्रामीण भागातील सकल मराठा समाजाचे बांधव ट्रॅक्टर, टेम्पो, क्रुझर, ईरटीका, दुचाकी या वाहनाबरोबर सायकलवर मंगळवेढा शहराबरोबर ढवळस, खोमनाळ, आंधळगाव, डोंगरगाव, भाळवणी, भोसे, सलगर बु काॅगस्ट, मरवडे, ब्रह्मपुरी, शेलेवाडी, बोराळे, मारापूर, घरनिकी, आंधळगाव, लेंडवे, चिंचाळे, बठाण, शिरसी, मुढवी, आसबेवाडी, फटेवाडी, कचरेवाडी, पाठखळ, आदी गावातील सकल मराठा समाजाची बांधव आंदोलनासाठी रवाना झाले..मंगळवेढ्यातून जाणाऱ्या वाहनासाठी भैरवनाथ कारखान्याचे उपाध्यक्ष अनिल सावंत यांनी झेंडे, गमजा, पाण्याचे बॉक्स रूपाने व काहींनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर वाहन रूपाने या आंदोलनासाठी मदत केल्यामुळे मंगळवेढ्यातून जवळपास 500 पेक्षा अधिक वाहने या आंदोलनात सहभागी झाली..वाहनांची संख्या जास्त असल्यामुळे पनवेल जवळ वाहनतळावर वाहने थांबवण्यात आले असून पनवेल मधून रेल्वेचा आधार घेत आंदोलन स्थळी दाखल झाले आहेत. काल दिवसभर पावसाचा शिडकावा सुरू होता. रात्री आंदोलन स्थळी अनेक अडचणीला सामोरे जावे लागल्यामुळे या आंदोलकांनी जवळच्या नातेवाईकांचा आधार घेत रात्र काढून आज सकाळी परत आंदोलनस्थळी दाखल झाले..आजही पावसाच्या सरी सुरू होत्या. आंदोलनस्थळी मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे.आरक्षण आमच्या हक्काचे नाही कुणाच्या बापाचे, अशा घोषणा देत होते तर आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांच्या समवेत सरकारचे प्रतिनिधी तडजोडीसाठी प्रयत्न करीत होते. दरम्यान मंगळवेढ्यातील एका आंदोलकाला दुपारी चक्कर आल्यामुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..त्याची प्रकृती बरी असल्याचे इतराकडून सांगण्यात आले. काँग्रेसचे भगीरथ भालके हे आरक्षणासाठी आंदोलनस्थळी आहेत. तर राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन बोलवावे अशी मागणी आ. समाधान अवताडे यांनी केली. आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत आपल्या भागातील मुंबईतील नातेवाईक मराठा बांधवांना सोयी सुविधा देण्यासाठी पुढे येत असल्याचे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.