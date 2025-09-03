Maratha Reservation:'मराठा आरक्षणाची मागणी मान्य झाल्यानंतर मराठा समाज बांधवांकडून टेंभुर्णीत जल्लोष'; फटाक्याची आतषबाजी पेढे व लाडू वाटप

- संतोष पाटील टेंभुर्णी : संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे- पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई येथील मराठा समाजाच्या आरक्षण आंदोलनाला यश आल्यानंतर टेंभुर्णीतील सकल मराठा समाजाच्यावतीने शहरातील छत्रपती संभाजी महाराज स्मारक चौक, श्री छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्यासमोर व पुणे सोलापूर बायपास रस्त्यावर फटाक्याची आतिषबाजी,पेढे भरवून व लाडू वाटप करून आनंदोत्सव साजरा केला. .Pune News:'जमिनींवरील ‘एमआयडीसी’चे शिक्के काढणार'; पुरंदर विमानतळातून कपात केलेल्या क्षेत्राबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय.मराठा समाजास आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील हे शुक्रवार ( ता.29) पासून मुंबई येथील आझाद मैदानावर उपोषणास बसले होते.या उपोषणास राज्यातील मराठा समाज बांधवांनी प्रचंड प्रतिसाद दिला. त्यामुळे या आंदोलनाची दखल घेऊन राज्य शासनाने मराठा समाजास आरक्षण देण्याची मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी मान्य करून शासन अध्यादेश काढला. त्यामुळे टेंभुर्णीतील सकल मराठा समाजाच्यावतीने मोठ्याप्रमाणावर फटाक्याची आतिषबाजी करून जल्लोष साजरा केला. .शहरातील विविध भागात पेढे व लाडूचे वाटप करण्यात आले.यावेळी टेंभुर्णी शहराचे सामाजिक कार्यकर्ते गोरख देशमुख ,प्रहार संघटनेचे अमोल जगदाळे, विठ्ठल मस्के पाटील, प्रा. दीपक पाटील, रामकृष्ण काळे , दशरथ देशमुख, महावीर महाडिक, सुधीर पाटील , किशोर देशमुख, नानासाहेब देशमुख, पपेश पाटील , संतोष कोडलिंगे,शशिकांत देशमुख, शिवाजी येवले- पाटील ,सिद्धेश्वर काळभोर, रणजित आटकळे, .माेठी बातमी! 'साेलापूर जिल्ह्यातील मराठा आंदोलकांवरील ५१ गुन्हे मागे'; पोलिसांकडून न्यायालयात अहवाल, ग्रामीणकडील आठ गुन्हे प्रलंबित.नागेश देशमुख , अध्यक्ष प्रशांत देशमुख , आप्पा आटकळे, रितेश देशमुख, भरत मस्के, सोमनाथ मस्के, अमित देशमुख, बळीराम डोके, बाळासाहेब अनपट, नवनाथ जाधव , सागर महाडिक, भाऊसाहेब देशमुख , स्वप्नील शेळके, अमित देशमुख , ईश्वर देशमुख, सुरज देशमुख आदी मराठा समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.