सोलापूर

Maratha Reservation:'मराठा आरक्षणाची मागणी मान्य झाल्यानंतर मराठा समाज बांधवांकडून टेंभुर्णीत जल्लोष'; फटाक्याची आतषबाजी पेढे व लाडू वाटप

Joy in Tembhurni: मराठा समाज बांधवांनी प्रचंड प्रतिसाद दिला. त्यामुळे या आंदोलनाची दखल घेऊन राज्य शासनाने मराठा समाजास आरक्षण देण्याची मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी मान्य करून शासन अध्यादेश काढला. त्यामुळे टेंभुर्णीतील सकल मराठा समाजाच्यावतीने मोठ्याप्रमाणावर फटाक्याची आतिषबाजी करून जल्लोष साजरा केला.
“Tembhurni celebrates with fireworks and sweets after Maratha reservation approval.”
“Tembhurni celebrates with fireworks and sweets after Maratha reservation approval.”Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- संतोष पाटील

टेंभुर्णी : संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे- पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई येथील मराठा समाजाच्या आरक्षण आंदोलनाला यश आल्यानंतर टेंभुर्णीतील सकल मराठा समाजाच्यावतीने शहरातील छत्रपती संभाजी महाराज स्मारक चौक, श्री छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्यासमोर व पुणे सोलापूर बायपास रस्त्यावर फटाक्याची आतिषबाजी,पेढे भरवून व लाडू वाटप करून आनंदोत्सव साजरा केला.

Loading content, please wait...
distribution
Maratha Reservation
Maratha reservation case
district
Fireworks manufacturer
Tembhurni
Solapur
Maratha reservation protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com